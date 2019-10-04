Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Экс-директор ЖКХ Полоцка скинул 46 кило, пока был фигурантом дела

Андрей Сидюк 27 месяцев был подозреваемым по уголовному делу, которое потом закрыли в связи с отсутствием состава преступления.

Больше в свой рабочий кабинет Андрей Сидюк не вернулся, пишет TUT.BY.


— Приговора не было, но ярлык уже висел. Отвернулись практически все, рядом остались только заместители. Первые восемь месяцев почти не выходил из дома и нашел отдушину в спорте, — бывший директор ЖКХ показывает в подвале дома спортзал, где проводил каждый день. Он гордится тем, что за три года смог сбросить 46 килограмм, и на животе появились заветные кубики. — Не выпил ни одной капли спиртного. Как раз незадолго до уголовного дела был в институте МЧС и там преподавал психолог, рассказывал, что ни в коем случае нельзя делать до наступления время «Ч» — нельзя пить. Когда твоя катастрофа пройдет, тогда можно, а в самый сложный период — ни за что.

Фото Алесь Пилецкий, TUT.BY
Поделиться
Последние известия


Блоги
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru