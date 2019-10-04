Экс-директор ЖКХ Полоцка скинул 46 кило, пока был фигурантом дела

Больше в свой рабочий кабинет Андрей Сидюк не вернулся, пишет TUT.BY.









— Приговора не было, но ярлык уже висел. Отвернулись практически все, рядом остались только заместители. Первые восемь месяцев почти не выходил из дома и нашел отдушину в спорте, — бывший директор ЖКХ показывает в подвале дома спортзал, где проводил каждый день. Он гордится тем, что за три года смог сбросить 46 килограмм, и на животе появились заветные кубики. — Не выпил ни одной капли спиртного. Как раз незадолго до уголовного дела был в институте МЧС и там преподавал психолог, рассказывал, что ни в коем случае нельзя делать до наступления время «Ч» — нельзя пить. Когда твоя катастрофа пройдет, тогда можно, а в самый сложный период — ни за что.





Фото Алесь Пилецкий, TUT.BY



