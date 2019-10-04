В Беларуси начинается перепись населения

Переписи подлежат граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие/пребывающие в Республике Беларусь; граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, но на дату переписи временно пребывающие на территории иностранных государств (лица, выехавшие за пределы страны в командировку, на работу, учебу и т.п. на срок 1 год и более переписи не подлежат).





Местом постоянного жительства считается тот населенный пункт, одноквартирный жилой дом, квартира, другое жилое или нежилое помещение, используемое для проживания, в котором респондент проводит большую часть своего ежедневного времени (это место может не совпадать с адресом, по которому респондент зарегистрирован).









Сбор персональных данных будет проводится тремя способами: на стационарных участках (с 4-30 октября), интернет-перепись (4-18 октября) и по месту жительства (21-30 октября).





В период проведения переписи (ежедневно с 9.00 до 21.00) будет работать единая телефонная справочно-информационная служба для консультирования респондентов и переписчиков по вопросам проведения переписи.





Предварительные итоги переписи будут готовы до 3 февраля 2020 года, основные – до 1 июня 2020 года.





Официальный сайт, посвященный переписи населения https://census.by





В рамках кампании "Беларускамоўны" активисты призвали белорусов указывать в качестве родного языка именно белорусский язык. Поэтому внимательно отнеситесь к вопросам 12 и 13 в переписном листе!!!!!