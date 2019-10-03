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Чем отличаются фестивали в Минске и Екатеринбурге: россиянка рассказала, как погуляла на Дне танкиста

Екатеринбурженка Юлия Забайлович расписала, чем отличаются фестивали в Минске и Екатеринбурге.

«Wargaming Fest: День танкиста» прошел 15 сентября в столичном парке Победы. Впечатления российской туристки опубликовал портал Екатеринбурга E1.RU.
 
«Все время, пока я гуляла по парку и смотрела на площадки феста, я подсознательно сравнивала Wargaming Fest с теми фестивалями, которые проходят в Екатеринбурге, и сразу же понимала, что у нас ничего подобного не будет примерно никогда,» – высказала мнение Юлия. 

 

В качестве аргументов девушка привела отсутствие большого парка в своем городе и местных крупных компаний, которые решили бы «проспонсировать и организовать что-то для людей просто так – с бесплатным входом, кучей активностей и фуд-кортами, где никто не заламывал цены».
 
Приятно удивили Юлию разнообразие площадок и активностей, а также обилие биотуалетов.
 
«Мой любимый фестиваль из всех мероприятий, что бывают в Екатеринбурге, — «Ночь музыки». Но ее главная проблема — отсутствие туалетов, горы мусора на улицах и давка. В Минске я не увидела ничего из этого. Людей, пьющих пиво на фуд-кортах, я видела, а вот пьяных (вот таких агрессивно-пьяных людей, которые всегда все портят) — нет. Справляющих нужду — тоже, потому что в этом не было нужды, – заметила девушка. – Вдоль одной из центральных аллей стояли биотуалеты. И не пара штук, а пара десятков. Так что никаких очередей, во время стояния в которых кто-то бы не сдержался и пошел искать ближайшие неприметные кусты».
 
Отметила Юлия и отсутствие мусора.  Правда, по ее мнению, «дело, скорее, не в организации и достаточном количестве урн, а в жителях Минска. Такое чувство, что они не мусорят вообще, потому что так быстро убирать просто невозможно», пишет blizko.by
Анна Карелина
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