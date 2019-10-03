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Зарезавший коллег французский полицейский недавно принял ислам

Сотрудник правоохранительных органов, напавший на полицейский участок в Париже, не так давно принял ислам. Об этом пишет BFM TV.

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Как сообщается, 45-летний страж порядка перешел в другую религию полтора года назад, пишет lenta.ru. При этом мотивы нападавшего пока неизвестны. Отмечалось, что странного поведения с его стороны не замечали, никаких причин опасаться его не было.

Мужчина, работавший в полиции с 2003 года, с ножом атаковал сотрудников участка около 13:00 по местному времени (14:00 мск). В результате погибли четыре человека: трое мужчин и женщина — стражи порядка и административный работник, еще один пострадал. Нападавший был застрелен на месте. После произошедшего его жену взяли под стражу.

Изначально сообщалось, что в результате происшествия погиб один человек. При этом район и ближайшую станцию метро закрывали в рамках мер безопасности, а на место преступления лично приехал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.
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