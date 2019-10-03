Хорошая новость: на ноябрьские праздники железная дорога пустит 50 дополнительных поездов
С 1 по 10 ноября Белорусская железная дорога назначает дополнительные поезда в межрегиональном и международном направлениях. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Железнодорожники увеличивают количество поездов и периодичность их курсирования в ноябрьские праздники и дни школьных каникул.
В межрегиональном сообщении будут курсировать 42 дополнительных поезда на популярных направлениях: Минск-Гомель, Минск-Брест, Минск-Витебск, Минск-Могилев, Минск-Пинск, Могилев-Гомель, Полоцк-Минск.
В международном — назначат больше поездов по маршрутам: Минск-Вильнюс-Минск, Гомель-Сновск-Гомель, Минск-Львов-Минск.
В БелЖД отметили, что работа по назначению дополнительных поездов продолжается. Более подробную информацию о времени их отправления можно получить на сайте rw.by или в контакт-центре по телефону 105.
19:18 03/10/2019