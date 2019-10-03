Железнодорожники увеличивают количество поездов и периодичность их курсирования в ноябрьские праздники и дни школьных каникул.





В межрегиональном сообщении будут курсировать 42 дополнительных поезда на популярных направлениях: Минск-Гомель, Минск-Брест, Минск-Витебск, Минск-Могилев, Минск-Пинск, Могилев-Гомель, Полоцк-Минск.









В международном — назначат больше поездов по маршрутам: Минск-Вильнюс-Минск, Гомель-Сновск-Гомель, Минск-Львов-Минск.





В БелЖД отметили, что работа по назначению дополнительных поездов продолжается. Более подробную информацию о времени их отправления можно получить на сайте rw.by или в контакт-центре по телефону 105.



