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Хорошая новость: на ноябрьские праздники железная дорога пустит 50 дополнительных поездов

С 1 по 10 ноября Белорусская железная дорога назначает дополнительные поезда в межрегиональном и международном направлениях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Железнодорожники увеличивают количество поездов и периодичность их курсирования в ноябрьские праздники и дни школьных каникул.

В межрегиональном сообщении будут курсировать 42 дополнительных поезда на популярных направлениях: Минск-Гомель, Минск-Брест, Минск-Витебск, Минск-Могилев, Минск-Пинск, Могилев-Гомель, Полоцк-Минск.


В международном — назначат больше поездов по маршрутам: Минск-Вильнюс-Минск, Гомель-Сновск-Гомель, Минск-Львов-Минск.

В БелЖД отметили, что работа по назначению дополнительных поездов продолжается. Более подробную информацию о времени их отправления можно получить на сайте rw.by или в контакт-центре по телефону 105.
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