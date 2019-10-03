Жертвами нападения стали четыре находившиеся в префектуре человека, среди них - минимум одна женщина. По некоторым данным, все они - сотрудники полиции.





Затем стражи порядка застрелили нападавшего во дворе префектуры.





Ранее в четверг сообщалось, что неизвестный напал на сотрудников полиции в отделении полиции, расположенном на острове Сите в центре Парижа.





По сообщениям местных СМИ, нападавший сам также работал в этом отделении, он занимался административной работой. Телеканал BFMTV утверждает, что напавший - 45-летний инвалид, предположительно - глухонемой.









В качестве основной версии нападения следователи рассматривают внутренний конфликт между сослуживцами.





Территория вокруг места происшествия оцеплена, ближайшая станция метро закрыта.



