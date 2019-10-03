Трагедия в Париже: глухонемой мужчина убил четырех полицейских в Париже, после чего его застрелили
Нападение полицейского на сослуживцев в префектуре полиции Парижа привело к гибели пяти человек, включая самого нападавшего, сообщают французские СМИ.
Жертвами нападения стали четыре находившиеся в префектуре человека, среди них - минимум одна женщина. По некоторым данным, все они - сотрудники полиции.
Затем стражи порядка застрелили нападавшего во дворе префектуры.
Ранее в четверг сообщалось, что неизвестный напал на сотрудников полиции в отделении полиции, расположенном на острове Сите в центре Парижа.
По сообщениям местных СМИ, нападавший сам также работал в этом отделении, он занимался административной работой. Телеканал BFMTV утверждает, что напавший - 45-летний инвалид, предположительно - глухонемой.
В качестве основной версии нападения следователи рассматривают внутренний конфликт между сослуживцами.
Территория вокруг места происшествия оцеплена, ближайшая станция метро закрыта.
19:09 03/10/2019