Попутчик убил белоруску в Челябинской области. Ведется расследование

— От российских коллег к нам поступило 430 поручений, — отметила Ю. Гончарова.





По ее словам, нередко лица, подозреваемые в совершении преступлений, уезжают из Беларуси в Россию, где скрываются от правоохранительных органов. Но благодаря совместной работе стражей порядка преступников удается установить, разыскать, задержать и экстрадировать в Беларусь.





Так, правоохранительные органы двух стран расследовали совместно дело о пропаже белоруски, уехавшей в Челябинскую область. В сентябре 2018 года 69-летняя женщина отправилась продавать верхнюю одежду на микроавтобусе с 42-летним попутчиком. Из поездки мужчина вернулся один. Родственникам гражданки он пояснил, что та решила остаться в России.





— В ноябре 2018 года по факту безвестного исчезновения женщины было возбуждено уголовное дело — с заявлением обратился сын, с которым она не выходила на связь более 10 дней, — рассказала представитель СК.





Спустя месяц совместной работы милиционеров и следователей была установлена криминальная версия пропажи женщины. Следственное управление УСК по Минску возбудило уголовное дело по статье «Убийство». 42-летнего попутчика задержали по подозрению в совершении преступления.









— В июле этого года следователи и сотрудники милиции выезжали на территорию Челябинской области, где с коллегами из России вели кропотливую работу по сбору доказательств. Были изъяты предметы, имеющие существенное значение для дела, установлены более точные обстоятельства совершенного преступления. Это очередной пример того, как мы взаимодействуем, — подчеркнула Ю. Гончарова.





Расследование данного уголовного дела продолжается.







