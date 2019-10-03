



Были организованы поисковые мероприятия.





Именно при помощи граждан было установлено местонахождение пропавшей женщины на следующее утро. Несмотря на проведенную в лесу ночь, состояние женщины удовлетворительное.





Являясь уроженкой Казахстана, она свободно говорит по-русски и искренне благодарит неравнодушных людей за помощь в этой непростой ситуации, сообщает УВД Гродненского облисполкома