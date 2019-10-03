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Прогулялась: 79-летняя гражданка Германии заночевала в белорусском лесу

Вчера вечером в дежурную часть Дятловского РОВД поступило сообщение о том, что отдыхающая в санатории «Радон» женщина 1940-го года рождения, гражданка Германии, около 15.00 ушла на прогулку в лес и не вернулась.


Были организованы поисковые мероприятия. 

Именно при помощи граждан было установлено местонахождение пропавшей женщины на следующее утро. Несмотря на проведенную в лесу ночь, состояние женщины удовлетворительное.

Являясь уроженкой Казахстана, она свободно говорит по-русски и искренне благодарит неравнодушных людей за помощь в этой непростой ситуации, сообщает УВД Гродненского облисполкома
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