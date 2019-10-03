От 5 до 30 евро. "Белавиа" стала брать деньги за выбор места в самолете
С сегодняшнего дня, 3 октября, за выбор места в самолетах «Белавиа» нужно платить
Компания «предлагает пассажирам воспользоваться услугой предварительного выбора места в салоне самолета на сайте авиакомпании во время или после покупки билета».
В «Белавиа» говорят, что это новая услуга, которая будет работать дополнительно с уже имеющейся возможностью бесплатного выбора места в процессе онлайн регистрации на сайте авиакомпании.
Сколько будет стоить?
Стоимость варьируется от расположения в салоне самолета – от 5 до 30 евро. Если вы забронируете место, а вам не смогут его предоставить, то деньги вернут.
За 10 евро можно выбрать места в начале салона эконом-класса. За 15 евро – места у аварийных выходов, где больше пространства для ног. Если хотите сидеть в первом ряду сразу за бизнес-классом, то придется заплатить 20 евро. А если в бизнес-классе, то 30 евро. Правда, в стоимость не входит питание бизнес-класса.
В тестовом режиме данная услуга будет доступна на регулярных рейсах в/из Алматы, Нур-Султан, Ашхабад, Баку, Барселона, Батуми, Ереван, Женева, Ларнака, Лондон, Париж, Тбилиси.
Когда можно забронировать место?
В «Белавиа» говорят, что услуга выбора места активна до 24 часов до вылета рейса. После этого все оставшиеся места, станут доступны для регистрации бесплатно, кроме мест с увеличенным расстоянием между рядами кресел, а также мест в начале салона эконом-класса.
Для этих мест возможность воспользоваться платным выбором остается до 3-х часов до вылета рейса. Непроданные места указанных категорий будут доступны для регистрации на стойке в аэропорту бесплатно.
Источник: citydog.by
17:17 03/10/2019