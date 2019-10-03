Минчанина избили в Burger King - зашел в туалет без очереди

Обстоятельства развернулись в одном из заведений Burger King.

В уборную комнату собралась очередь из нескольких мужчин. 33-летний минчанин не стал дожидаться момента и зашел вне очереди. Стоявшие перед ним 24-летние товарищи решили не прощать неуважительное, по их мнению, отношение мужчины и отомстили парню.





Дождавшись его выхода из туалета, они побили мужчину.





Изучив записи камер видеонаблюдения, правоохранители задержали хулиганов. Оказалось, что они были нетрезвыми.









- За хулиганство, совершенное повторно или группой лиц, предусмотрено наказание по ч.2 ст.339 Уголовного кодекса Республики Беларусь («хулиганство»). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде ареста или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок от одного года до шести лет, - прокомментировал ситуацию начальник отдела уголовного розыска Центрального РУВД г. Минска подполковник милиции Андрей Пятрович.