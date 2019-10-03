Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Минчанина избили в Burger King - зашел в туалет без очереди

Столичные сыщики задержали трех жителей столицы, избивших мужчину за то, что тот прошел вне очереди в туалет.

Обстоятельства развернулись в одном из заведений Burger King.
 
В уборную комнату собралась очередь из нескольких мужчин. 33-летний минчанин не стал дожидаться момента и зашел вне очереди. Стоявшие перед ним 24-летние товарищи решили не прощать неуважительное, по их мнению, отношение мужчины и отомстили парню. 

Дождавшись его выхода из туалета, они побили мужчину.

Изучив записи камер видеонаблюдения, правоохранители задержали хулиганов. Оказалось, что они были нетрезвыми.


- За хулиганство, совершенное  повторно или группой лиц, предусмотрено наказание по ч.2 ст.339 Уголовного кодекса Республики Беларусь («хулиганство»). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде ареста или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок от одного года до шести лет, - прокомментировал ситуацию начальник отдела уголовного розыска Центрального РУВД г. Минска подполковник милиции Андрей Пятрович.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru