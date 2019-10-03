Игра с огнем: в зоопарке Нью-Йорка посетительница станцевала в вольере со львом
В минувшие выходные в зоопарке американского города Нью-Йорк женщина перебралась через ограждение вольера с африканским львом и сделала несколько танцевальных па в нескольких метрах от хищника.
Ролик об этом разместил 1 октября телеканал NBC New York. Женщина двигалась без резких движений, а лев смотрел на нее, не предпринимая никаких действий.
Телеканал отмечает, что автор видео сначала думал, что происходившее является частью шоу.
Теперь женщину ищет полиция, сообщает NBC New York.
Источник: gordonua.com
15:10 03/10/2019