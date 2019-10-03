Ролик об этом разместил 1 октября телеканал NBC New York. Женщина двигалась без резких движений, а лев смотрел на нее, не предпринимая никаких действий.













Телеканал отмечает, что автор видео сначала думал, что происходившее является частью шоу.





Теперь женщину ищет полиция, сообщает NBC New York.



