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Игра с огнем: в зоопарке Нью-Йорка посетительница станцевала в вольере со львом

В минувшие выходные в зоопарке американского города Нью-Йорк женщина перебралась через ограждение вольера с африканским львом и сделала несколько танцевальных па в нескольких метрах от хищника.

Ролик об этом разместил 1 октября телеканал NBC New York. Женщина двигалась без резких движений, а лев смотрел на нее, не предпринимая никаких действий. 



Телеканал отмечает, что автор видео сначала думал, что происходившее является частью шоу. 

Теперь женщину ищет полиция, сообщает NBC New York.
Источник: gordonua.com
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