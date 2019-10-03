











В мае 2010 года Кристин и ее тогдашний муж Майкл Барнетт решили завести еще одного ребенка. Они удочерили шестилетнюю девочку Наталью Грейс, родом из Украины, страдающую спондилоэпифизарной дисплазией — нарушением развития костей.





Первый год в новом доме прошел относительно спокойно. А потом родители стали замечать, что у девочки проявляются симптомы психического расстройства. Так, по словам Кристин, приемная дочь как-то пыталась толкнуть ее на забор под напряжением, отравить, добавив в чашку кофе отбеливатель, а также угрожала зарезать их с мужем.





Встревоженные таким поведением, Барнетты отвезли девочку в центр психического здоровья. В ходе осмотра врачи заявили паре, что возраст приемной дочери "абсолютно не соответствует биологическому". Руководители центра объяснили семейной паре, что зубы и вторичные половые признаки Натальи не соответствуют ее возрасту. Один врач даже сказал, что согласно заключению девочке больше восемнадцати лет.









Несмотря на результаты осмотра, Наталья продолжала жить в семье до 2013 года, когда Барнетты решили отказаться от нее. Они рассказывали, что "девочка" рисовала странные рисунки с намеками на убийство родных детей семьи. Из-за этого пара боялась засыпать раньше, чем уснет Наталья. "Мы не могли лечь спать и прятали все острые предметы", - поделилась Кристин.





Арест приемных родителей





Спустя какое-то время, Бернетты переехали в Канаду, а Наталье сняли квартиру в округе Лафейетт в США, помогли получить номер социального страхования и дали ей купоны на покупку еды. На протяжении нескольких месяцев она не выходила с парой на связь. Спустя несколько лет супругов задержали власти штата Индиана в США.





​Арест был произведен после того, как в 2014 году Наталья обратилась в полицию, заявив, что родители бросили ее, когда ей было одиннадцать лет. В качестве подтверждения показаний девушка предъявила сделанную специалистом сцинтиграфию костей. По результатам исследования, когда ее удочерили, ей было восемь лет, а когда бросили — одиннадцать. Само собой эти медицинские результаты не соответствовали тем, которые ранее получила семья Барнетт.





В данный момент идет суд между Барнеттами и их приемной дочерью. Наталья утверждает, что родилась в 2003 году, а семья Барнетт считает, что "девочка" могла родиться в 1989 году и сейчас ей, возможно, уже идцать лет.