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Минобороны анонсировало ряд льгот для отслуживших в армии

Граждане, прошедшие срочную военную службу, получили ряд новых преференций, сообщили «Минск-Новости» в пресс-службе министерства обороны.

С 28 января 2020 г. вступают в силу инициированные Минобороны изменения в Трудовом кодексе Беларуси. Согласно новой редакции после службы в армии за гражданином в течение трех месяцев сохраняется рабочее место (или предоставляется равноценная должность) вне зависимости от формы собственности нанимателя (ранее это касалось только госучреждений).


Также с 1 января 2020 г. вступят в силу изменения в Жилищный кодекс, закрепляющие за отслужившими в армии гражданами первоочередное право на общежитие. Это коснется учащихся и студентов. Правда, для первоочередного получения общежития им понадобится рекомендация на обучение из воинской части.

В настоящий момент Минобороны инициирован ряд социальных гарантий для военнослужащих, прошедших срочную службу. Большинство из них — в сфере образования.
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