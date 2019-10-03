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Искали девять дней! В лесу под Минском нашли истощенную девушку

28-летняя жительница поселка Чисть уехала на работу в санаторий "Криница" и пропала 23 сентября.

Накануне она была найдена в лесу недалеко от поселка Качино, под Минском, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Каждое утро девушка ездила на работу в санаторий "Криница" в Ждановичах. 23 сентября около 7:00 она села в маршрутку, но на работе не появилась. На протяжении девяти дней 28-летнюю Анастасию Герко искала милиция и волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел". 


Состояние женщины правоохранители охарактеризовали, как истощенное – девушка лежала на земле в 300 метрах от дороги Минск-Молодечно. Вокруг в лесу были разбросаны ее личные вещи. По ее словам, все девять дней она блуждала по лесу. Ее госпитализировали.
Источник: sputnik.by
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