Искали девять дней! В лесу под Минском нашли истощенную девушку

Накануне она была найдена в лесу недалеко от поселка Качино, под Минском, сообщили в УВД Минского облисполкома.





Каждое утро девушка ездила на работу в санаторий "Криница" в Ждановичах. 23 сентября около 7:00 она села в маршрутку, но на работе не появилась. На протяжении девяти дней 28-летнюю Анастасию Герко искала милиция и волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел".









Состояние женщины правоохранители охарактеризовали, как истощенное – девушка лежала на земле в 300 метрах от дороги Минск-Молодечно. Вокруг в лесу были разбросаны ее личные вещи. По ее словам, все девять дней она блуждала по лесу. Ее госпитализировали.



