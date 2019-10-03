- Ну, виноват, да. Полностью виноват в случившемся. Я, когда садился за руль, чувствовал себя хорошо. У меня не было алкотестера, как я мог знать, что у меня содержится... Это несчастный случай, - оправдывается 31-летний водитель Андрей, обвиняемый в гибели пяти человек.





Жертвами ДТП, которое произошло в Белоозерске 7 июля 2019 года, стали 21-летний Павел, 32-летняя Ирина с 9-летней дочкой Машей и еще двое детей - 9-летний Егор и 4-летняя Маргарита. Все они утонули.





Тогда компания молодых людей с детьми возвращалась с дачи в город. В пятиместном «Мерседесе GL» ехали 10 человек: кроме водителя еще шестеро взрослых и трое детей. На закруглении грунтовой дороги автомобиль съехал в канал и затонул. О водителе известно, что в 2009 году его лишали на три года прав за пьяную езду, а ДТП он совершил на машине отца.



«Детей и внуков верни!»





В суде Березовского района много людей: родственники и знакомые участников процесса. Несмотря на замечания судьи, они перешептываются, комментируют с места реплики обвиняемого.





Первую скамейку заняли потерпевшие - выжившая в аварии Екатерина, которая потеряла двоих детей, и родные других погибших. Когда прокурор зачитывает обвинение и упоминает, что причиной смерти стало утопление, они плачут.





Обвиняемый находится за решеткой. Его задержали и взяли под стражу сразу после ДТП. Потерпевших впервые с момента аварии он увидел только в суде.





На вопросы прокурора и судьи он отвечает односложно. Выглядит растерянным, часто задумывается и говорит: "Не помню", "Не могу сказать".





- На многие вопросы у меня самого нет ответа. Много что хочу сказать... Чтобы простили или хотя бы попытались. Я никому не хотел причинить вреда. Я бы все отдал, чтобы все поменять... - говорит Андрей.





- Но ты живой остался! Ты, сука, живой остался! - выкрикивает с места Екатерина, мать утонувших 9-летнего Егора и 4-летней Маргариты.





- Детей верни! И внуков! Ты показывал, что ты можешь! Ты понимал, что у тебя дети! - не сдерживают эмоций другие.





Согласно материалам дела, в тот день Андрей сел за руль пьяным. Медосвидетельствование показало 1,59 промилле алкоголя в крови.





Мужчина рассказал, откуда промилле: всю ночь перед аварией он пил - сначала дома перед телевизором 1,5 - 2 литра пива, потом с другом полбутылки водки. Домой пришел примерно в 6 утра. И уже около 11 - 12 дня сел за руль, когда ему позвонили и попросили забрать знакомых с дачи.





В машине дети сидели на руках, два парня залезли в багажник





Андрей приехал на дачу со своим другом. Обратно в город надо было отвезти девятерых человек. Он заявляет в суде, что хотел сделать два рейса, но кто-то предложил забрать всех за раз - и он согласился.





- Дети сзади сидели. Они ж маленькие, на руках и между взрослыми... Александр и Павел сели в багажник...





- Как они сидели? Там есть посадочные места? - уточняет прокурор.





- Нет посадочных мест. На корточках, наверное... - отвечает водитель.





Авария случилась на закруглении грунтовой дороги около канала. Следствие выяснило, что Андрей ехал со скоростью около 90 км/ч, по ощущениям самого водителя скорость была около 70 - 80 км/ч.





- Что пошло не так? - гособвинитель пытается выяснить, почему машина опрокинулась в канал.





- Масса автомобиля, превышение количества людей, скорость, дорожное покрытие... Все в комплексе, наверное, - невнятно перечисляет водитель. - Я пытался нырять, но дыхания не хватало, я даже не дотягивался до автомобиля...





"Что хотите с ним делайте. Я бы его утопила"





Из затонувшей машины смогли выплыть трое мужчин и Екатерина, дети которой остались под водой.





- Помню, воды было до самого потолка... А потом меня как будто подняло, я увидела солнце - и выплыла, - когда женщина восстанавливает события того рокового дня, она не может сдержать слез.





Она помнит, что в машине никто не был пристегнут. Екатерина с парнями и своими детьми сидела сзади. Ее подруга Ирина с 9-летней Машей сидели на переднем пассажирском сидении - они утонули.





- Я глянула в окно и поняла, что мы несемся. Я два раза сказала: "Андрей, тормози, куда ты несешься! Андрей, тормози!" Просто какие-то доли секунды... Маленький рывок машины влево - и все, - рассказывает Екатерина.





Она говорит, что хотя чуть не захлебнулась, ее будто саму собой вынесло из воды. Она выплыла через багажник. До берега ее дотянул кто-то из парней. Выжившим в аварии мужчинам спасать остальных помогал рыбак, который стал очевидцем ДТП.





- Помню, стала кричать, что там дети...





Детей из воды доставали уже спасатели.





Наказать обвиняемого она просит максимально строго. Срывающимся голосом она перечисляет, что сделала бы с водителем:





- Что хотите с ним делайте. Я бы его утопила. Я понимаю, что он отсидит и все равно выйдет... - плачет женщина.





Обвиняемый из СИЗО присылал ей и другим потерпевшим письмо с извинениями и деньги.





- Лучше бы ты вообще ничего не делал. Противно и мерзко от таких писем. Просто исчезни вообще нафиг, - говорит Екатерина в сторону водителя.





Взыскивать моральную компенсацию с обвиняемого она не хочет.





Мать погибшего Павла тоже настаивает на строгом наказании.





- Он жив. А наших детей нет... - тихо произносит женщина с черной повязкой на голове.





Водителя судят по ч. 5 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси, которая предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.