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А не рановато ли? Минск уже начинают готовить к Новому году

Летний музыкально-туристический сезон в Верхнем городе завершается, и начинается работа по подготовке новогодних праздничных мерпориятий, сообщил заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков.

— Летний музыкально-туристический сезон завершится 5 октября праздником китайской культуры, — отметил Шестаков.

В октябре и ноябре масштабных мероприятий на улицах Верхнего города больше проводить не планируют. Однако уличные музыканты в рамках проекта «Пешеходка», который работает круглогодично на 17 площадках Минска, в том числе на территории Верхнего города, продолжат выступать, если будут благоприятные погодные условия.

— В течение дня 6 октября выполнят работы по демонтажу сцены и оборудования, которое устанавливали в Верхнем городе для мероприятий. Одновременно начнется подготовка к новогодним праздникам с возможностью использования современных технологий и оборудования. Сейчас разрабатывается концепция их проведения, — рассказал чиновник.
Источник: minsknews.by
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