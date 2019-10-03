Сельским фельдшерам разрешат продавать лекарства

Министр здравоохранения Владимир Караник пояснил журналистам, что вопрос с закупкой фельдшерами препаратов для дальнейшей продажи сельчанам пока законодательно не урегулирован. Тем не менее людям идут в этом вопросе навстречу.





В Минздраве намерены устранить законодательный пробел и предоставить право продавать лекарства не только фельдшерам, но и работникам передвижных медицинских пунктов.





Ожидается, что нововведение позволит расширить ассортимент лекарств, которые смогут покупать сельчане через фельдшера. У него, по словам министра, будет возможность сформировать перечень препаратов, которые нужны населению.





Фельдшер, знает, когда у кого из его пациентов заканчиваются лекарства, и может заранее их заказать, чтобы обеспечить реализацию, добавил Владимир Караник.





Среди новаций законопроекта - введение условной регистрации оригинальных лекарств для лечения, профилактики или диагностики жизнеугрожающих и тяжелых инвалидизирующих заболеваний.





Представляя законопроект парламентариям, Владимир Караник проинформировал, что условную регистрацию можно будет получить также на лекарства, предназначенные для лечения редких заболеваний при отсутствии эффективных методов оказания медицинской помощи.





"Эта норма будет способствовать повышению уровня оказания медицинской помощи отдельным категориям пациентов в целях раннего доступа к новым методам лечения с применением впервые разработанных лекарственных препаратов. Такие подходы соответствуют практике стран Европейского союза и США", - сказал министр.





В законопроекте предусмотрены два срока действия регистрационного удостоверения на лекарства - пять лет, как и было ранее при прохождении госрегистрации, и один год - для условной.





Вводится еще ряд изменений, которые позволят упростить регистрацию не выпускаемых в стране лекарств. Планируется унифицировать перечень документов, которые согласовывает Минздрав для регистрации зарубежных и отечественных лекарств. В законопроекте закрепляются также положения, повышающие ответственность производителя лекарств.







