«Должны мерзнуть и болеть?» Гомельчане потребовали включить отопление





Отметим, что не зря - в среду в областном центре было +20. Но вопросы направляли в то время, когда температура воздуха не поднималась выше 8 - 11 градусов, а в конце недели снова передают существенное похолодание.





- Когда в квартирах будет отопление? Полторы недели мерзнем. В квартирах маленькие, новорожденные дети, лежачие пожилые люди. Они должны мерзнуть и болеть? - цитируем одно из обращений.





На сайте горисполкома опубликовали официальный ответ:









- Включение отопления производится в жилом фонде по решению Гомельского горисполкома при температуре (среднесуточной) наружного воздуха ниже +8 градусов в течение 5 дней подряд. В настоящее время произведена подача тепла в больницы, школы, детские сады (ясли).





И вот на днях стала известна точная дата подачи тепла: отопление в домах в Гомеле начнут включать уже в пятницу, 4 октября.