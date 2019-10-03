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Геймер умер от удара током, уснув с заряжавшимся телефоном в руке

Житель Таиланда скончался от удара током, уснув с поставленным на зарядку телефоном в руке, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в провинции Чонбури в Таиланде. 25-летний парень играл в многопользовательские онлайн-игры сразу на нескольких устройствах. Он лежал в это время в постели и задремал. Один из смартфонов был подключен к электросети с помощью кабеля. Парня ударило током, и он не проснулся.

Тело погибшего обнаружила его тетя на следующее утро, когда пришла помочь ему сделать уборку в доме. Она заметила, что племянник не двигался, более того, он был странного цвета, а на его левой руке были следы ожогов, рядом лежал кабель.

Женщина сразу же отключила электричество и позвонила в полицию. 


По словам родственницы, парень постоянно засыпал во время онлайн-игр с включенными в розетку смартфонами.

Прибывшая на место полиция осмотрела тело и подтвердила, что геймер мертв. Правоохранители заявили, что не считают смерть подозрительной, поэтому расследование проводить не будут.

Недавно в Казахстане 14-летняя девочка умерла, уснув ночью с подключенным к розетке смартфоном. По предварительной информации, телефон перегрелся во время зарядки, девочка получила серьезные травмы головы и сразу же умерла.
Sputnik
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