Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Конгресс Международного ПЕН-клуба принял резолюцию о беларусском языке

85-й конгресс Международного ПЕН-клуба, который проходит в эти дни в Маниле (Филиппины) принял предложенную Беларусским ПЕН-центром резолюцию о беларусском языке, говорится на сайте организации.

В резолюции ассамблея делегатов конгресса выражает озабоченность провожающейся стигматизацией беларусского языка в Беларуси, где власти уже 30 лет стараются закрепить доминирование русского языка.

Резолюция отмечает, что хотя по Конституции в стране два государственных языка, беларусский почти не используется на официальном уровне, доступ к образованию на беларусском языке ограничен, 85% книг издаются в Беларуси на русском, русский язык доминирует в медиасреде.


Ассамблея призывает Беларусь действовать в соответствии со статьей 17 Конституции Беларуси, которая законодательно закрепляет статус беларусского языка как государственного; уважать и защищать право всех беларусскоязычных высказываться на беларусском; гарантировать равные возможности для тех, кто желает получать образование, в том числе высшее, на беларусском; принимать эффективные меры для распространения беларусского языка.

Также делегаты конгресса призвали Google и другие интернет-платформы признать беларусский язык и обеспечить беларусам возможность высказываться и свободно общаться с представителями собственных сообществ и другими людьми на беларусском языке.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru