Беларусь — один из мировых лидеров травли в школах

Об этом свидетельствуют данные из опубликованной в прошлом году «Оценки ситуации с насилием в отношении детей в Республике Беларусь» — документа, подготовленного рядом государственных учреждений Беларуси под эгидой UNICEF — Детского фонда ООН.





По данным опроса, проведенного в рамках подготовки «Оценки», агрессии со стороны администрации учебных заведений и/или со стороны учителей подверглись 7,1% учащихся 5-7 классов интернатных учреждений, 8,6% учащихся 5-7 классов учреждений общего среднего образования (к которым принадлежит и 15-я школа Гомеля, где произошел инцидент) и 26,7% учащихся 8-11 классов интернатных учреждений.





8,6% школьников, которые подверглись в школе агрессии со стороны взрослых, — это большой процент, и он не позволяет считать инцидент в гомельской школе исключительным.





Но, согласно отчету, значительно большие размеры имеет школьное насилие со стороны самих учащихся. В школе дети травят детей гораздо чаще, чем учителя детей.





В «Оценке» отмечается: «Каждый второй ребенок, обучающийся в учреждениях общего среднего образования, и два из пяти учащихся в учреждениях профессионально-технического образования подверглись насилию в школьном окружении».





При этом о «травле (буллинге) со стороны сверстников и старших детей сообщили 53,3% учащихся 8-11 классов интернатных учреждений; 60,1% 5-7 классов учреждений общего среднего образования и 82,1% учащихся 5-7 классов интернатных учреждений ».





Эти данные по Беларуси следует сравнить с данными из отчете UNESCO «Что стоит за цифрами: прекращение школьного насилия и буллинга».





В отчете приводятся данные по 165 странам мира и отдельным территориям. К сожалению, сведений по Беларуси в нем нет. Но стоит привести данные по соседям Беларуси и некоторым другим важным странам мира.









Изучение данных по всем 165 странах и территориям показывает, что в подавляющем большинстве этих государственных единиц уровень школьного буллинга составляет менее 50%. Однако в регионе Беларуси в двух странах — Литве и Латвии — он более высок. В мире уровень школьного булинга выше только в еще двух странах — в Турции (55%) и в Зимбабве (65%).





По цитированной выше «Оценке ситуации с насилием в отношении детей в Республике Беларусь», насилие разного рода в белорусской школе испытывает каждый второй учащийся.









Сравнение этих данных с данными отчета UNESCO по другим странам показывает, что Беларусь — один из мировых «рекордсменом» по распространенности буллинга в школах.





Если инцидент с «учительницей с партой» в гомельской школе был драмой, то двойное убийство в Столбцовский школе — трагедией. Ввиду того, что суд над убийцей был закрыт, общество не знает мотивов убийства. Есть много слухов, в том числе и о том, что убийца ранее страдал из-за буллинга. Имело ли это место на самом деле — неизвестно и, возможно, никогда не будет известно.





Однако статистика школьного насилия свидетельствует о том, что его уровень в Беларуси высок. За цифрами — психологические и физические травмы, страдания детей, а иногда и агрессия, вплоть до убийства — себя или других, иногда ни к какому насилию не причастных.