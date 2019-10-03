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От глав райисполкомов требовали спать с телефоном

О том, какие требования к руководителям районной вертикали предъявляет начальство, рассказал на суде свидетель по делу в отношении экс-председателя Шумилинского райисполкома Александра Снарова.

Начальник главного управления организационно-кадровой работы Витебского облисполкома Владимир Давыдовский рассказал о трудовой дисциплине у вертикальщиков.

По его словам, при прежнем главе облисполкома — Александре Косинце — все было очень строго.

— Александр Николаевич требовал от подчиненных чуть ли не с телефоном спать, командировки согласовывать с руководством. Доходило до дисциплинарной ответственности, если человек не соблюдал эти вещи. Нынешний глава облисполкома Николай Николаевич Шерстнев таких жестких требований к председателям райисполкомов не предъявляет, — приводит TUT.BY слова Давыдовского.
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