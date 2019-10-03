От глав райисполкомов требовали спать с телефоном
О том, какие требования к руководителям районной вертикали предъявляет начальство, рассказал на суде свидетель по делу в отношении экс-председателя Шумилинского райисполкома Александра Снарова.
Начальник главного управления организационно-кадровой работы Витебского облисполкома Владимир Давыдовский рассказал о трудовой дисциплине у вертикальщиков.
По его словам, при прежнем главе облисполкома — Александре Косинце — все было очень строго.
— Александр Николаевич требовал от подчиненных чуть ли не с телефоном спать, командировки согласовывать с руководством. Доходило до дисциплинарной ответственности, если человек не соблюдал эти вещи. Нынешний глава облисполкома Николай Николаевич Шерстнев таких жестких требований к председателям райисполкомов не предъявляет, — приводит TUT.BY слова Давыдовского.
08:38 03/10/2019