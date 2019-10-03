В Литве – учебная эвакуация на случай аварии на БелАЭС

В рамках «Островецких учений» сегодня эвакуировали по 50 добровольцев из литовского города Швенченис и из Вильнюсского района. Так местные жители приобретают знания, как действовать в случае радиационной опасности, передает "Белсат"









«Нам нужно будет включить радио, чтобы услышать, что говорят власти, поехать в пункт эвакуации, зарегистрироваться и принять таблетки йода».





«Атомная станция недалеко от нас, нужно, чтобы люди все знали».





«Абсолютно не чувствую никакой угрозы», – говорят жители Швенчениса.









Это второй из четырех дней учений, во время которых литовские специалисты смоделировали сценарий, если Беларусь не сообщает об утечке радиации с атомных объектов, а снабженная собственными системами мониторинга загрязнения Литва реагирует самостоятельно. Вчера был первый день условной общенациональной тревоги… В 10:15 ревели сирены, а жителям страны прислали сообщения от опасности:





«Департамент пожарной безопасности и спасения информирует, что проводится проверка системы оповещения населения, в ходе которой будут включены сирены. Просим соблюдать спокойствие, включить Литовское радио или телевидение. После окончания работы сирен выслушайте информацию. Более подробная информация на сайтах www.pagd.lrv.lt и www.lt72.lt».





Всего 24 государственных учреждения задействовали в процессе. Это 300 должностных лиц, дополнительно военные и чиновники из 6 муниципалитетов – рапортует власть.





Рита Тамашунене, министр внутренних дел Литвы:





«Мы действительно не можем быть довольны этой атомной электростанцией, и в конце концов мы будем требовать закрыть ее. Безусловно, они делают все это с нарушениями, а мы пытаемся противостоять. Мы тоже должны готовиться к реагированию, поэтому проводим эти учения. Сверяем, как взаимодействуют наши институты уведомления общественности. Только так можно проверить».









Атомный объект, который спустя годы строительства близок к вводу в эксплуатацию, не вызывает доверия в странах Запада и ряда профильных международных организаций. Поэтому близкая к станции Литва должна тратить государственные деньги на противорадиационную безопасность. Около миллиона евро ушло только на закупку 4-х миллионов таблеток йода – для литовского населения, которое попадает в 30-километровую зону от реакторов.









Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Литвы:





«Мы пытаемся разговаривать с белорусами, хотя понимаем, что это, возможно, не их инициатива – построить эту АЭС (давайте говорить открыто). Это деньги Росатома, технологии, займы и, возможно, какие-то геополитические причины. Это не означает, что станция не важна для Беларуси. Однако нас настораживает, что АЭС в 50 километрах от Вильнюса, но в 150 километрах от Минска».





В Беларуси, которая в декабре запустит первый энергоблок, никаких сообщений о рисках…





Ирина Сухий, член Совета ОО «Экодом»:





«Росатом заинтересован в создании зарубежных проектов, тем более, что они у них один за другим соскакивают. Поэтому Белорусскую АЭС хотят запустить, на мой взгляд, что бы ни происходило».





Ирина Сухий говорит, что во время строительства от общественности скрывают информацию о проблемах проекта:





«Это безусловно дает нам основания полагать, что при каких-то инцидентах будет попытка замалчивания».





Поэтому литовская сторона под бдительным оком наблюдателей из Британии, Латвии, Эстонии и Польши отрабатывает действия в такой ситуации. На завтра запланирована радиологическая разведка с земли и воздуха. Результаты учений Министерство внутренних дел Литвы подведет в пятницу.







