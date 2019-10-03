



Два молодых человека на улице подходили к детям 10-11 лет и просили позвонить или написать сообщение с их мобильного телефона. Когда ребенок давал телефон, парни устанавливали специальное приложение и брали микрозайм на 100 рублей.

Поступившие деньги переводились на счет молодых людей. Пострадавшим через месяц приходили уведомления о том, что задолженность нужно погасить.

Сотрудники управления «К» ГУВД Мингорисполкома установили, что преступления совершали два 18-летних минчанина. Если вы также пострадали от их действий, сообщите в милицию, просит пресс-секретарь МВД в своем Telegram–канале.