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Два минчанина просили у детей телефон позвонить, а сами брали микрозаймы

К милиционерам обратились более 60 пострадавших.


Два молодых человека на улице подходили к детям 10-11 лет и просили позвонить или написать сообщение с их мобильного телефона. Когда ребенок давал телефон, парни устанавливали специальное приложение и брали микрозайм на 100 рублей.
 
Поступившие деньги переводились на счет молодых людей. Пострадавшим через месяц приходили уведомления о том, что задолженность нужно погасить.
 
Сотрудники управления «К» ГУВД Мингорисполкома установили, что преступления совершали два 18-летних минчанина. Если вы также пострадали от их действий, сообщите в милицию, просит пресс-секретарь МВД в своем Telegram–канале.
Blizko.by
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