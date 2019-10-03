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«Машинист бегал по вагонам…» Что случилось в столичной подземке?

Вчера днем интервал движения поездов на Московской линии метро был дольше обычного.



В ожидании состава пассажиры стояли на перронах  станций по 7-8 минут. Такое время ожидания совсем нетипично для буднего дня.
 
Причиной задержки в движении стала поломка одного из составов.

Происшествие случилось в тоннеле между станциями «Михалово и «Грушевка».
 
Вот как его описывают очевидцы.
 
 — Мы минут пять, не меньше, ехали по перегону от «Михалово» до «Грушевки». Поезд останавливался, и машинист бегал по вагонам. Было страшновато в тоннеле метр ехать, метр стоять. На «Грушевке» нас высадили и пересадили на другой поезд, — рассказал TUT.by один из них.

 
В самом метрополитене сообщили, что поезд необходимо было остановить из-за поломки.
 
— Машинист осмотрел один из узлов в составе. Затем поезд проследовал до станции «Грушевка», где пассажиров высадили, -- отметили там.
 
После того, как сломавшийся состав доехал да депо, метро продолжило работу в штатном режиме.
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