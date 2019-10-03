«Машинист бегал по вагонам…» Что случилось в столичной подземке?
Вчера днем интервал движения поездов на Московской линии метро был дольше обычного.
В ожидании состава пассажиры стояли на перронах станций по 7-8 минут. Такое время ожидания совсем нетипично для буднего дня.
Причиной задержки в движении стала поломка одного из составов.
Происшествие случилось в тоннеле между станциями «Михалово и «Грушевка».
Вот как его описывают очевидцы.
— Мы минут пять, не меньше, ехали по перегону от «Михалово» до «Грушевки». Поезд останавливался, и машинист бегал по вагонам. Было страшновато в тоннеле метр ехать, метр стоять. На «Грушевке» нас высадили и пересадили на другой поезд, — рассказал TUT.by один из них.
В самом метрополитене сообщили, что поезд необходимо было остановить из-за поломки.
— Машинист осмотрел один из узлов в составе. Затем поезд проследовал до станции «Грушевка», где пассажиров высадили, -- отметили там.
После того, как сломавшийся состав доехал да депо, метро продолжило работу в штатном режиме.
08:04 03/10/2019