Правила дорожного движения оказались проигнорированы с отвагой, присущей настоящему мушкетёру. Сам исполнитель роли Д’Артаньяна благородствовать в объяснениях не стал.





Фото с «Мерседесом», припаркованным на встречной полосе у перекрёстка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, опубликовали очевидцы в социальных сетях 1 октября. От автомобиля в момент съёмки отходил его владелец актёр Михаил Боярский.





Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/vk.com





По словам горожан, «Мерседес» выехал с Большой Конюшенной улицы, развернулся и встал на Невском «против шерсти».





«И выходит из него некто очень похожий на кого-то, кого я привык видеть в шляпе. Показалось, наверное. Не могут приличные люди так делать», — написал очевидец.





В разговоре с «Фонтанкой» Михаил Боярский подтвердил, что «Мерседес» с номером о022са98 принадлежит ему, и отметил, что сегодня на перекрёстке Невского и Большой Конюшенной не проезжал, но в принципе там «бывал». «А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне насрать на вас», — закончил разговор артист.





В комментариях петербуржцы пишут, что мушкетёрский автомобиль не впервые встречается на улицах Петербурга припаркованным в нетрадиционных местах.



























