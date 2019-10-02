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Учёные: Люди станут неуязвимыми к радиации

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили механизм работы белка Dsup, который был найден в тихоходках и способен защищать ДНК от радиации.

Результаты исследования помогут разработать новый класс препаратов, который поможет людям противостоять ионизирующему излучению. Об этом сообщает издание Sci-News.

Исследователи идентифицировали белок Dsup в тихоходке Ramazzottius varieornatus. Выяснилось, что белок связывается с основным веществом внутри ядра клетки (хроматином), защищая ДНК от повреждения гидроксильными радикалами. Ученые также показали, что Dsup у другого вида тихоходок — Hypsibius Examplelaris — работает аналогичным образом, пишет lenta.ru/


Один из участков белка оказался похож на фрагмент, который ранее был обнаружен в хроматин-связывающих белках человека и других позвоночных. Однако Dsup не предназначен специально для защиты от рентгеновского излучения. Он помогает тихоходкам справиться с кислородными радикалами, когда мох, где обитают эти существа, высыхает.

Ученые считают, что открытие также поможет разработать методы защиты живых клеток от экстремальных условий среды, а также методы увеличения продолжительности жизни клеточных культур.
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