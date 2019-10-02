



Об этом он рассказал в открытом обращении под названием « Не ту страну назвали Гондурасом » к президенту РФ Владимиру Путину.





«29 июня этого года, отдыхающая на нашей частной территории пьяная компания устроила драку, в результате чего моему сыну, который приехал ко мне в гости из Беларуси, были нанесены побои, а мне была нанесена открытая черепно-мозговая травма головы бутылкой шампанского», – рассказал музыкант.





По его словам, причиной конфликта стали споры с гостями – охранниками исправительной колонии – относительно портрета Александра Лукашенко, которого те назвали Сталиным.





«После нанесенного мне удара бутылкой шампанского сзади по голове я два раза терял сознание. Кровотечение из рубленой раны головы было весьма значительным. В тот момент, когда я исходил кровью, пьяная компания, преимущественно из очень пьяных женщин, пыталась штурмом взять дом, врываясь в него, пытаясь меня добить, оскорбляя членов семьи», – заявил Калина.





Музыкант отметил, что пьяные тоже не пускали к нему врачей. Лечение длилось три месяца, а головные боли стали его «постоянным спутником». К суду людей, которые избили музыканта, привлечь не удалось, но его самого оштрафовали за нецензурную брань в отношении человека, которого Калина обвиняет в избиении.









В результате Виктор Калина обратился за «справедливостью» к президенту РФ, хотя и признал, что прежние его обращения не были услышаны.





И хотя музыкант отмечает, что ранее был сторонником России и лично Путина и имеет благодарности от «ДНР», теперь он беспокоится о возможном объединение Беларуси и России. По его словам, в результате углубления интеграции Беларусь станет частью «хаоса правового и судебного, полицейского беспредела», которые придут в страну из РФ.