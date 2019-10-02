Кто и когда сможет получить "дешевый шенген"

После того, как Лукашенко подписал два указа, касающиеся проектов соглашений с ЕС об упрощении визового режима и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, тема «дешевого шенгена» стала одной из самых обсуждаемых в белорусском обществе.





Чтобы ответить на многочисленные вопросы, возникающие у граждан нашей страны, Министерство иностранных дел Беларуси решило провести специальный консульский день, который был организован в сети Фэйсбук на страничке МИД, где дипломаты раскрыли некоторые существенные особенности принимаемых соглашений.





Эконоческая газета рассказывает о наиболее важных из них, касающихся Соглашения об упрощении визового режима (далее – Соглашение).





Консульства или визовые центры

В первую очередь отметим, что новый размер визового сбора величиной в 35 евро жители Беларуси уплатят только в том случае, если будут обращаться непосредственно в дипломатические или консульские учреждения стран – членов ЕС, в которые они собираются выехать.





Можно будет обратиться и в специальные визовые центры, которые возьмут на себя все эти хлопоты, но тогда дополнительных финансовых издержек не избежать –услуги такие центры оказывают за плату.





При этом, как пояснили специалисты МИД, плата за услуги визовых центров ограничена 30 евро (меньше можно, больше нельзя), так что те жители нашей страны, которые захотят сэкономить время и нервы, могут в результате заплатить даже больше (35 + 30 = 65), чем до заключения Соглашения. Но здесь уже каждый выбирает сам, что ему беречь – время или деньги.





Отметим также, что перечень документов, которые нужно подавать для получения визы в посольство или консульство и в визовый центр, должны совпадать.



Инвалиды и пенсионеры

Проектом рассматриваемого документа предусмотрено освобождение от уплаты сбора за рассмотрение ходатайства о выдаче шенгенской визы (далее – сбор) для инвалидов и лиц, которые их будут сопровождать. Причем это освобождение от группы инвалидности не зависит.





Таким образом, все белорусские инвалиды, даже если они имеют «низкую» группу инвалидности, смогут вместе со своими сопровождающими посетить страны Евросоюза совершенно бесплатно.





Что касается пенсионеров, то «прямого» освобождения от уплаты сбора за рассмотрение ходатайства проектом не предусмотрено.





Однако, как считают белорусские дипломаты, они могут быть включены в состав других освобождаемых от сбора категорий населения, которых немало: например, как лица, совершающие поездки в гуманитарных целях (для посещения могил и т.п.), близкие родственники граждан государств Евросоюза или Беларуси, которые законно проживают на территории ЕС и т.д.





Кроме того, специалисты МИД напомнили, что освобождение от уплаты сбора распространяется также на детей в возрасте до 12 лет, граждан Беларуси, участвующих в семинарах, конференциях, спортивных и культурных мероприятиях. Во всех перечисленных случаях освобождения от уплаты сбора в консульство или визовый центр необходимо представить подтверждающие документы.





Многократный «шенген» до пяти лет

Проектом соглашения предусмотрена и выдача многократных шенгенских виз, срок действия может составлять до 5 лет.





Такие визы смогут получить близкие родственники граждан стран Евросоюза либо граждан Беларуси, которые легально живут и работают в странах ЕС; предприниматели и журналисты; водители, занимающиеся грузоперевозками; лица, участвующие в научной, культурной, творческой деятельности, а также направленные на учебные стажировки; участники международных спортивных мероприятий, выставок, конференций и симпозиумов; а также лица, имеющие медицинские показания для лечения в странах ЕС.









Принцип «взаимности»

Этот принцип, широко применяющийся в дипломатической практике, требует и от белорусской стороны снизить до 35 евро стоимость белорусских виз для граждан Евросоюза, что и будет сделано сразу после подписания Соглашения.





Более того, в ходе консульского дня было озвучено и решение нашей страны продлить срок пребывания иностранцев в Беларуси сразу в два раза: с 90 календарных дней в году до 180. Это решение распространяется как на обычных туристов, так и на родственников граждан нашей страны.





Когда можно будет получить «дешевый шенген»

На этот, возможно, самый важный для населения Беларуси вопрос точного ответа пока нет. Мы все свои внутригосударственные процедуры уже выполнили и теперь, как любят говорить дипломаты, «мяч на стороне» у наших европейских партнеров.





Будем ждать скорейшего завершения этой длительной истории, тем более, что, как сообщается, Федерика Могерини, которую в народе называют министром иностранных дел Евросоюза, приедет к нам уже на днях.



