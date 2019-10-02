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Шок! На Гомельщине убита женщина. Задержан ее муж-священник

Утром 2 октября в городском поселке Озаричи (Гомельская область) работали милиция и следователи. Была убита 42-летняя женщина, а ее муж-священник задержан.


Об этом TUT.BY рассказали местные жители. Официально данные о преступлении подтвердили в Следственном комитете.

Местные жители рассказали, что сегодня утром в Озаричах была убита женщина. Ее тело с ножевыми ранениями нашли в собственном доме.

Милиция задержала мужа убитой, очевидцы говорят, что «выглядел он ошарашенным».

Что произошло — пока неясно. Мужчину знают в Озаричах как батюшку местного храма в честь святых апостолов Петра и Павла. Здесь он служит много лет.

Люди говорят, якобы о трагедии сообщил органам сам мужчина. А перед этим позвонил сыну.

«Идет следствие, мы официальной информацией не владеем. Но да, произошло убийство, а мужчина задержан. Непонятно, что случилось», — говорит председатель местного сельсовета Галина Пантелеенко.

Известно, что у семьи двое взрослых детей, но они живут в другом городе.


Позже пресс-служба Следственного комитета подтвердила: расследуется дело об убийстве в Калинковичском районе.

«По подозрению в совершении преступления задержан 47-летний супруг убитой женщины. При задержании по месту жительства он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас с ним работают следователи», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство). Сейчас допрашивают родных и соседей супружеской пары. Назначен ряд экспертиз.
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