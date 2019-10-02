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Опасная работа: учителям Флориды разрешили брать оружие в школу

Учителям Флориды официально разрешили приносить оружие в учебные учреждения.

Спорный документ стал ответом на массовую стрельбу, которая произошла в 2018 году в средней школе в Парклэнде. Тогда погибли 17 человек, еще около 20 получили ранения.

Теперь педагоги в целях самообороны смогут брать оружие на занятия. Перед этим им нужно будет пройти курс обучения, психологический тест и проверку на наркотики. Вооружать учителей или нет школьные округа штата будут решать сами.
Источник: ctv.by
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