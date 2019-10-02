Инспектор включил проблесковые маячки и через громкоговорящее устройство высказал требование об остановке. Однако мужчина за рулем иномарки попытался скрыться, свернув с улицы во двор, где и был остановлен.





При проверке документов выяснилось, что водитель, житель областного центра 1957 года рождения, повторно в течение года проехал на запрещающий сигнал светофора.





Чтобы инспектор не привлек его к ответсвенности, мужчина попытался дать взятку в размере 50 рублей. Сотрудник ГАИ неоднократно предупредил водителя об уголовной ответственности за дачу взятки. Однако, вопреки предупреждениям, он положил деньги на планшет.









Сотрудник ГАИ сообщил в оперативно-дежурную службу о попытке дачи взятки. Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.431 (дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси. Максимальное наказание - 5 лет лишения свободы.