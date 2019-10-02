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"Замызганным француженкам" разрешили рекламировать белорусские товары

Из «Закона о рекламе» исключат требование рекламировать отечественные товары, работы и услуги исключительно с использованием образов белорусских граждан.


Такие изменения в «Закон о рекламе» парламент принял в первом чтении. Изменения вносятся «в связи с утратой актуальности этого требования».

Как напоминает tut.by, история с тем, что в рекламе белорусских товаров уместны только отечественные лица, началась в ноябре 2004 года. Тогда Александр Лукашенко был недоволен тем, что в Минске повсюду развешаны рекламные щиты, на которых изображены зарубежные фотомодели. 

«Надо, чтобы у мэра Минска не висели эти француженки с замызганными лицами на каждом перекрестке, в том числе и там, где президент ездит. Своих туда фотографируйте», — сказал Лукашенко.

Рекламу часов Omega с портретом Синди Кроуфорд убрали с улиц города на следующий же день после упомянутой речи. Впрочем, реклама зарубежных товаров и брендов с лицами тех самых «француженок» вернулась на билборды практически сразу.

Представляя законопроект в парламенте, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Оксана Константинович также обратила внимание, что проектом предусматривается отмена административной процедуры согласования содержания наружной рекламы и рекламы на транспорте.

Среди других изменений в закон о рекламе

закрепление права потребителей рекламы — собственников почтовых ящиков отказаться от доставки рекламы в эти почтовые ящики; 

запрет на звуковую рекламу в общественном транспорте; 

снятие отдельных ограничений на рекламу букмекерских игр и тотализаторов; 

исключение запрета на трансляцию рекламы в детских передачах; 

разрешение на проведение в объектах общепита рекламных мероприятий по продвижению алкогольных напитков; 

бесплатное распространение пива и слабоалкогольных напитков в объеме до 5 литров на лицо в качестве приза или подарка.
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