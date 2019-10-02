



Такие изменения в «Закон о рекламе» парламент принял в первом чтении. Изменения вносятся «в связи с утратой актуальности этого требования».





Как напоминает tut.by , история с тем, что в рекламе белорусских товаров уместны только отечественные лица, началась в ноябре 2004 года. Тогда Александр Лукашенко был недоволен тем, что в Минске повсюду развешаны рекламные щиты, на которых изображены зарубежные фотомодели.





«Надо, чтобы у мэра Минска не висели эти француженки с замызганными лицами на каждом перекрестке, в том числе и там, где президент ездит. Своих туда фотографируйте», — сказал Лукашенко.





Рекламу часов Omega с портретом Синди Кроуфорд убрали с улиц города на следующий же день после упомянутой речи. Впрочем, реклама зарубежных товаров и брендов с лицами тех самых «француженок» вернулась на билборды практически сразу.





Представляя законопроект в парламенте, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Оксана Константинович также обратила внимание, что проектом предусматривается отмена административной процедуры согласования содержания наружной рекламы и рекламы на транспорте.





Среди других изменений в закон о рекламе





закрепление права потребителей рекламы — собственников почтовых ящиков отказаться от доставки рекламы в эти почтовые ящики;





запрет на звуковую рекламу в общественном транспорте;





снятие отдельных ограничений на рекламу букмекерских игр и тотализаторов;





исключение запрета на трансляцию рекламы в детских передачах;





разрешение на проведение в объектах общепита рекламных мероприятий по продвижению алкогольных напитков;





бесплатное распространение пива и слабоалкогольных напитков в объеме до 5 литров на лицо в качестве приза или подарка.