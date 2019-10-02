



Вот и на днях я решила пройти разрекламированную российскими властями диспансеризацию. Записалась на прием к терапевту и в ожидании своей очереди разговорилась с молодым человеком, который приехал в Крым как турист, но признался, что ехал еще и на разведку – стоит ли переезжать сюда.





Вы спросите, как он оказался в очереди в поликлинике? А просто покупался и понырял в крымском «бульоне из фекалий», как итог – температура, диарея и все подозрения на ротавирусную инфекцию. Кстати, к врачу он потом идти отказался, когда мы сообщили ему, что, скорее всего, его отправят в инфекционную больницу.





Так вот, парень рассказал много из накопившегося за две недели негативного опыта в Крыму. Больше всего его возмутил крымский сервис. Таких низкокачественных и при этом дорогущих услуг он не встречал нигде, хотя поездил уже немало по миру. Деньги дерут, говорит, везде и за все...









Поделился историей, как приехал с экскурсией на Ласточкино гнездо. За то, чтобы пройти на площадку к крымской туристической визитке, с них собрали по 50 рублей – просто так, на ровном месте.





Когда он спросил экскурсовода, мол, на каком основании, тот тоже возмущенно поведал ему, что все лето здесь был свободный проход, но к концу сезона какие-то умники поставили шлагбаум и стали брать мзду с туристов за проход.





Экскурсовод сообщил, что звонил в Симферополь в крымское министерство курортов и туризма, но там ответили, что сами ничего не могут предпринять, и посоветовали звонить в полицию.





Моего собеседника как автотуриста просто бесили проблемы на крымских дорогах, это и бесконечные пробки, множественные аварии, камеры, расставленные повсюду. В общем, не поездка, а сплошные испытания. Говорит, что не зря вашу «Тавриду» назвали дорогой смерти – столько аварий и так часто он нигде не встречал.





Но больше всего у парня остался неприятный осадок от самих крымчан. Говорит, что с таким хамством и вредительством он не сталкивался нигде. Кстати, сам он из Питера. От «гостеприимства» крымчан он просто в шоке.





И поведал мне такой случай. Путешествовал он на собственной машине и старался посмотреть побольше, поэтому останавливался на ночлег в разных прибрежных городах в съемных квартирах.





Как-то в Евпатории припарковал авто у подъезда очередной снятой посуточно квартиры, а одна из пожилых жительниц этого дома нагло так говорит ему, мол, не ставь тут машину, якобы мешает. Но поскольку ставить больше было негде, то он пропустил мимо ушей замечание женщины.





Однако потом его ждал неприятный сюрприз – царапина во весь бок машины. И по всем признакам эта царапина была явно не случайная. И это только один из эпизодов крымского «гостеприимства», о которых сообщил мне незадачливый турист.









«В общем, съездил все-таки не зря в Крым. Зато теперь знаю, что больше сюда ни ногой, как говорится: «В Моздок я больше не ездок!» А уж тем более свою идею с переездом в Крым забуду и другим знакомым посоветую, что держаться от Крыма надо подальше – никакой он не наш!» – на прощание с улыбкой сказал мне мой собеседник.





«А чей же?» – спросила его насмешливо. Но тут улыбка сошла с его уст, он стал серьезным и твердо ответил, что Крым нужно вернуть Украине, потому что украденное никогда не пойдет на пользу укравшему.





Вот такая беседа у меня состоялась. А про себя я подумала, улыбаясь: а ведь на пользу для прочистки мозгов россиянам идет наш крымский «бульон».





Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)