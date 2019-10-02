Президент Студенческого представительства Тимофей Малаховский рассказал в интервью belsat.eu , почему студенты решили пойти на открытый протест и исчезает ли белорусское содержание ЕГУ.





Утром 1 октября несколько десятков студентов вышли протестовать во внутренний дворик ЕГУ. Протесты спровоцировало решение Общего собрания совладельцев университета, которое изменило критерии оплаты обучения.





Средние баллы для получения бесплатного образования и скидок на оплату повысили на 0,4 балла. Сейчас, чтобы учиться бесплатно, нужно иметь средний балл 9,61-10,0. При рейтинге 9,21-9,60 нужно платить 800 евро в год, при рейтинге 8,81-9,20 – 1400 евро.





Новые условия возмутили студентов и в конце сентября Студенческое представительство ЕГУ призвало к «бессрочной забастовке».





— Терпение студентов и студенток закончилось, – говорит президент Студенческого представительства Тимофей Малаховский (на фото ниже). – Со студентами и нашими преподавателями поступают несправедливо. Последней каплей стало изменение финансовых правил.





В результате 80% студентов вынуждены уже в этом семестре заплатить за свое образование в среднем на 400 евро больше. При этом мы узнали об изменении правил уже после окончания экзаменов, когда у нас больше не было возможностей повлиять на наши оценки. Поэтому мы очень рассержены.









Изменение финансовых правил происходит на фоне снижения качества образования. Из ЕГУ уходят ключевые преподаватели, деятельность университета негативно оценил Центр оценки качества образования Литвы (SKVC).





Последней каплей, которая повлияла на решение выйти на улицу, стало увольнение ряда преподавателей программ «право», «политика» и «дизайн». Точнее не увольнение, а отказ продлевать с ними контракты.





Некоторые увольнения студенты считают политически мотивированными, так как эти преподаватели, по словам собеседника, открыто критиковали администрацию и выражали поддержку студенческому сообществу в их борьбе за свои права.





— Это продолжение антидемократических порядков руководства ЕГУ, которые начались еще в 2014 году, когда университет не продлил контракты с рядом преподавателей [в 2014 году ЕГУ не продлил контракты почти с двумя десятками белорусских преподавателей, среди которых были Максим Жбанков, Павел Терешкович, Андрей Лаврухин, Ольга Шпарага, Алексей Криволап и др. – belsat.eu], – говорит Тимофей Малаховский.





— Как вы планируете бастовать дальше?





— Все решения мы принимаем в демократических условиях. Почти все те, кто участвовал в сегодняшней акции, после этого собрались в помещении Студенческого представительства, чтобы обсудить ситуацию. Пока решение по дальнейшим действиям не принято. Мы все же ожидаем открытых переговоров с представителями руководства ЕГУ.





— В интервью БелаПАН руководитель по коммуникациям и маркетингу ЕГУ Максимас Милта заявил, что информация о повышении оплаты обучения «не соответствует действительности»: мол, для тех, кто поступил в ЕГУ до 2019 года, стоимость обучения не изменится. А вы утверждаете, что новые финансовые правила повлекли за собой повышение оплаты для 80% студентов. Кто же прав?





— Это как раз одна из причин, почему студенты ЕГУ так рассержены. Нам просто в лицо говорят, что ничего не изменилось. Де-юре ставки оплаты действительно не изменились, но средние баллы для получения бесплатного образования и скидок на оплату повысили на 0,4 балла. Через изменение показателей рейтинга оплата для 80% студентов вырастет в среднем на 400 евро за семестр.





— Вы протестуете против того, что с рядом преподавателей не были продлены контракты из-за их критики политики администрации ЕГУ. Можете назвать имена преподавателей, уход которых вы считаете «политически мотивированным»?





— Да. На сегодня нам известно, что в ЕГУ больше не работает Алла Соколова – это одна из основателей ЕГУ, профессор права. Больше не работает Алла Пигальская, преподаватель программы «дизайн». Ушла Татьяна Чулицкая из программы «политика». Олег Брестский из программы «международное право».





Эти люди открыто выражали свое несогласие с позицией руководства ЕГУ и мы считаем, что это несогласие, скорее всего, привело к решению не продлевать контракт. Других причин мы не видим. Ведь их курсы остались, потребность в этих преподавателях есть, но с ними не продлевают контракты.





— Пыталась ли администрация ЕГУ договориться со студентами, убедить их не начинать забастовку?





— Никаких приглашений к конструктивным переговорам со стороны администрации не было. Мы направлялі письмо Общему собранию владельцев, но получили два абзаца в ответ о том, что они поддерживают изменения финансовых правил.





Некоторые шаги администрации мы вообще рассматриваем как давление. Например, когда мы распространяли информацию о студенческой забастовке в ЕГУ, Студенческое представительство лишили доступа ко внутренней системе коммуникации.









— Почему, на ваш взгляд, ЕГУ раз за разом оказывается в центре тех или иных скандалов. Кто за это несет ответственность?





— Проблемы в авторитарных порядках управления ЕГУ. Мы видим, что руководящий совет, президент и ректор ЕГУ не готовы принимать в расчет мнения студентов и академического сообщества. У них есть свое видение развития университета, а нашу позицию просто игнорируют.





ЕГУ страдал от авторитарного режима в Беларуси, а сейчас практикуются аналогичные авторитарные порядки внутри университета. Это просто невозможно, это нельзя объяснить никакой логикой.





— Существует мнение, что в последние годы ЕГУ фактически потерял свое первоначальное содержание. Говорят, что с белорусско-ориентированного университета ЕГУ постепенно превратился в обычный локальный европейский вуз. Согласны ли вы с тем, что ЕГУ потерял свое белорусское содержание?





— В ЕГУ есть такая шутка: проще вывести ЕГУ из Беларуси, чем Беларусь из ЕГУ. Я бы не сказал, что белорусское содержание потеряно, но определенный порыв руководства к движению в этом направлении я вижу.





Была опубликована новая стратегия ЕГУ, которая опять же принималось без учета мнения академического сообщества и студентов. И там действительно есть стремление к интернационализации университета, чтобы там, например, было больше преподавателей и студентов из других стран, не только из Беларуси.





Кстати, и нынешнее увольнение белорусских преподавателей некоторые объясняют именно этим стремлением к интернационализации.





Интернациональный опыт образования, обмен опытом – это, безусловно, хорошо. Но подавляющее большинство студентов ЕГУ до сих пор из Беларуси, большинство возвращается в Беларусь, чтобы развивать гражданское общество.





Поэтому наш голос должен быть услышан. Мы, студенты, действительно любим ЕГУ. Мы считаем его невероятно важным для Беларуси. Мы хотим учиться и развиваться в рамках этого учреждения.













Справочно: Европейский гуманитарный университет был основан в Минске в 1992 году. В 2004 году Министерство образования Беларуси анулировало лицензию ЕГУ на оказание образовательных услуг, что вызвало публичные протесты студентов и преподавателей.





В 2005 году ЕГУ возобновил свою работу в Литве, благодаря широкой поддержке со стороны литовского правительства, европейского сообщества и международных фондов.