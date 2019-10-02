Умер чешский эстрадный певец Карел Готт
В Праге вечером во вторник в возрасте 80 лет умер чешский эстрадный певец Карел Готт. Об этом агентству ЧТК сообщили его родные.
В середине сентября певец сообщил, что проходит курс лечения от острого лейкоза.
Карел Готт - один из самых популярных чешских эстрадных исполнителей последних десятилетий. Широкую известность он получил уже в 1960-е годы. Тогда же стал популярным и в ряде других стран, в том числе в СССР и в Германии.
Выступал на сцене до последних лет своей жизни. Более 30 раз признавался "Золотым соловьём" - самым популярным певцом Чехии.
Источник: svoboda.org
11:53 02/10/2019