"Чита-маргарита". Не стало Гиа Канчели - автора музыки к фильмам "Мимино"и "Кин-дза-дза"
Грузинский композитор, пианист и педагог Гия Канчели умер на 85 году жизни, сообщает телеканал Imedi.
Как передают СМИ, в последнее время он проходил лечение в больнице.
Гия Канчели — советский и грузинский композитор, пианист и педагог. Он окончил музыкальную школу и Тбилисский университет. В 1976 году он стал лауреатом Государственной премии СССР.
А также имел звание Народного артиста Грузинской ССР и Народного артиста СССР.
С 1993 года жил в Бельгии.
Широкой публике Канчели известен как автор музыки к фильмам "Мимино" (1977) и "Кин-дза-дза" (1986). Помимо этого, Канчели писал музыку для театра, оперы и симфонического оркестра.
"Белорусский партизан"
10:25 02/10/2019