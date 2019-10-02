Как передают СМИ, в последнее время он проходил лечение в больнице.





Гия Канчели — советский и грузинский композитор, пианист и педагог. Он окончил музыкальную школу и Тбилисский университет. В 1976 году он стал лауреатом Государственной премии СССР.









А также имел звание Народного артиста Грузинской ССР и Народного артиста СССР.





С 1993 года жил в Бельгии.









Широкой публике Канчели известен как автор музыки к фильмам "Мимино" (1977) и "Кин-дза-дза" (1986). Помимо этого, Канчели писал музыку для театра, оперы и симфонического оркестра.















