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"Чита-маргарита". Не стало Гиа Канчели - автора музыки к фильмам "Мимино"и "Кин-дза-дза"

Грузинский композитор, пианист и педагог Гия Канчели умер на 85 году жизни, сообщает телеканал Imedi.

Как передают СМИ, в последнее время он проходил лечение в больнице.

Гия Канчели — советский и грузинский композитор, пианист и педагог. Он окончил музыкальную школу и Тбилисский университет. В 1976 году он стал лауреатом Государственной премии СССР.


А также имел звание Народного артиста Грузинской ССР и Народного артиста СССР.

С 1993 года жил в Бельгии.


Широкой публике Канчели известен как автор музыки к фильмам  "Мимино" (1977) и "Кин-дза-дза" (1986). Помимо этого, Канчели писал музыку для театра, оперы и симфонического оркестра.
"Белорусский партизан"
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