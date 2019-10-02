Трагедия случилась днем 7 июля. Житель Белоозерска нетрезвым (1,59 промилле алкоголя) сел за руль автомобиля Mercedes. В этот момент в салоне, оборудованном четырьмя посадочными местами, находились еще девять человек. Никто из них не был пристегнут ремнем безопасности. По гравийной дороге машина ехала со скоростью 90 км/ч. На закруглении дороги водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство опрокинулось в мелиоративный канал. Пять человек смогли выбраться из тонущей машины, еще пятеро погибли - 21-летний парень, 33-летняя женщина, девятилетние мальчик и девочка, четырехлетняя малышка.









Управлением Следственного комитета по Брестской области действия водителя квалифицированы по ч.5 ст.317 (нарушение ПДД пьяным водителем, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек) УК. Во время расследования уголовного дела выяснилось, что участок, где произошла авария, имеет спуск к водоему и крутой поворот налево, но заграждения и дорожные знаки там отсутствовали. Следователь внес соответствующее представление в адрес Березовского райисполкома. Позже на опасном участке установили барьерное ограждение и дорожный знак "Опасный поворот".