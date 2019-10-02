В Минске подорожала принудительная эвакуация авто

Принудительная эвакуация транспортного средства на охраняемую стоянку с полной погрузкой на эвакуатор (а только такими пользуются в Минске), теперь обойдется владельцу в 63 рубля (ранее это стоило 60 рублей). Сутки хранения принудительно отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства обойдутся в 7,40 рубля при хранении от 1 до 3 суток; 4,20 рубля — за 4-9 суток; 3,20 рубля — за 10 и более суток. Ранее это стоило 7, 4 и 3 рубля соответственно.





Напомним, какую попало машину, стоящую с нарушением ПДД, забирать по закону нельзя. ПДД гласят: эвакуировать автомобиль можно, только если машиной «создано препятствие для дорожного движения или возникла угроза безопасности граждан». Что это такое - все понимают по-разному. Гаишники часто говорят: «Если бы ваша машина тут не стояла, тут бы проезжали другие. Значит, создано препятствие». Однако юристы склонны считать иначе:









- Читаем пункт 2.52 ПДД, - объясняет адвокат Виктория Томченко. - Там четко дано определение препятствию. Это объект, который находится на пути участника дорожного движения и вынуждает его снизить скорость движения, совершить объезд или остановиться. То есть если у обочины стоит ряд пусть даже неправильно припаркованных машин, а в соседней полосе мирно едут машины, то о создании препятствия речи не идет.





Угроза безопасности гражданам в случае парковки с нарушением правил ПДД - тоже понятие относительное. Если автомобиль не создает видимых причин угрозы безопасности для граждан - можно говорить о неправомерности его эвакуации на штрафстоянку.





Еще один важный момент: машина возвращается владельцу по первому требованию - независимо от того, оплатил он штраф и услуги штрафстоянки или нет. Рассчитаться с казной можно и позже. Чтобы забрать машину, нужно быть трезвым, иметь документы на машину и права (раньше нужно было съездить в ГАИ, затем в банк, а потом с квитанциями ехать на штрафстоянку).



