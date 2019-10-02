Меган Маркл подала в суд на популярный британский таблоид





Принц Гарри заявил, что пойти на эти меры его супругу вынудила "непрекращающаяся пропаганда".





"Я потерял мать, и сейчас я наблюдаю, как моя жена становится жертвой все тех же влиятельных сил", - заявил Гарри, имея ввиду свою покойную мать, принцессу Диану.





Адвокаты герцогини утверждают, что статьи Mail on Sunday не соответствуют действительности и унижают личное достоинство Меган Маркл.





В феврале газета опубликовала рукописное письмо Меган отцу, написанное вскоре после ее свадьбы с Гарри.





Юристы герцогини подали иск в Высокий суд Лондона против газеты и медиакомпании, которой она принадлежит. Они обвиняют издание в неправомерном использовании частной информации, нарушении авторских прав и закона о защите персональных данных, принятого в 2018 году.





Представитель Mail on Sunday заявил, что газета считает свою статью соответствующей всем стандартам и будет защищаться в суде.





"История повторяется"





Завление принца Гарри в связи с подачей иска опубликовано на официальном сайте герцога и герцогини Сассекских.





Гарри пишет, что он и его жена верят в свободу прессы и считают ее "краеугольным камнем демократии".





"К сожалению, моя жена с недавних спор стала жертвой британских таблоидов", - добавляет он.





"Безжалостная кампания набирала обороты в течение последнего года, во время ее беременности и заботы о нашем новорожденном сыне".





Принц вспоминает свою мать Диану, принцессу Уэльскую, и пишет, что его "самый большой страх - что история повторяется".