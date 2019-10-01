В Гродно собирают подписи за новый памятник великому князю Витовту, сообщает hrodna.life





Петиция появилась 30 сентября на сайте petitions.by после того как у гродненских замков убрали деревянную статую Витовта. Она была в аварийном состоянии.





Авторы петиции предлагает городу установить в Гродно новый и качественный памятнику великому князю, который жил в этом городе.





«Сейчас как раз подходящий момент – старую деревянную статую Витовта, которая стояла между замками, забрали на реставрацию. Такая персона как великий князь Витовт заслуживает более солидного памятника, чем простая деревянная скульптура, которая больше подходит для небольших городов и деревень, а не для самого центра такого города как Гродно», – отмечает один из авторов петиции Евгений Асноревский.





Создатели петиции предлагают администрации города разместить деревянную статую Витовта в музее, а возле двух замков поставить памятник из более долговечного материала.









«Предлагаем открыть всенародный сбор средств. Администрация вечно отвечает, что денег на такие проекты нет, но люди и сами могут собрать средства и это уже подтверждено удачными акциями по сбору пожертвований. О заслугах великого князя Витовта перед Гродно сказано в петиции. Он был гродненским князем ещё до того как стал главой ВКЛ. Это не только великий монарх, но и настоящий гродненец, для которого Гродно был родным. Поэтому красивый и солидный памятник просто необходим», – добавил Евгений.





Справка





Великий князь литовский Витовт жил в Гродно и сделал наш город второй столицей ВКЛ. Витовт построил в Гродно каменный замок, который сейчас мы называем Старым. В конце XIV века замок разрушили крестоносцы, однако великий князь его снова отстроил. Здесь он заключил соглашение с орденом крестоносцев и играл свою свадьбу. После победы союзного войска в Грюнвальдской битве Гродно при Витовте стал очень быстро развиваться.