



Активность животных обусловлена миграцией в брачный сезон. По данным ГАИ, в одном только Минском районе за этот год уже произошло 23 ДТП с участием диких животных.





В Минской области копытных животных чаще всего можно встретить на дорогах Логойского, Борисовского, Столбцовского и Березинского районов.





На оживленных участках трасс есть специальные ограждения, однако это не всегда помогает.





Поэтому ГАИ рекомендует водителей быть бдительными на дорогах, особенно в вечернее и ночное время суток.



