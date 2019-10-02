Названы самые опасные районы, на дорогах которых все чаще появляются крупные животные
На дорогах Беларуси все чаще появляются крупные копытные животные — лоси, олени, косули. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на ГАИ Минской области.
Активность животных обусловлена миграцией в брачный сезон. По данным ГАИ, в одном только Минском районе за этот год уже произошло 23 ДТП с участием диких животных.
В Минской области копытных животных чаще всего можно встретить на дорогах Логойского, Борисовского, Столбцовского и Березинского районов.
На оживленных участках трасс есть специальные ограждения, однако это не всегда помогает.
Поэтому ГАИ рекомендует водителей быть бдительными на дорогах, особенно в вечернее и ночное время суток.
08:17 02/10/2019