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Названы самые опасные районы, на дорогах которых все чаще появляются крупные животные

На дорогах Беларуси все чаще появляются крупные копытные животные — лоси, олени, косули. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на ГАИ Минской области.


Активность животных обусловлена миграцией в брачный сезон. По данным ГАИ, в одном только Минском районе за этот год уже произошло 23 ДТП с участием диких животных.

В Минской области копытных животных чаще всего можно встретить на дорогах Логойского, Борисовского, Столбцовского и Березинского районов. 

На оживленных участках трасс есть специальные ограждения, однако это не всегда помогает.

Поэтому ГАИ рекомендует водителей быть бдительными на дорогах, особенно в вечернее и ночное время суток.
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