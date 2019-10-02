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Штрафы до $250 тысяч: в Нью-Йорке запретили термин «нелегальный мигрант»

Власти Нью-Йорка ввели штраф за употребление выражения «нелегальный мигрант».

Об этом сообщает CNN.

Таковыми являются новые правила борьбы с дискриминацией на основе иммиграционного статуса и национального происхождения.

В комиссии по правам человека заявили, что чаще всего термин «нелегальных мигрант» используется в дискриминационных целях.

Также дискриминацией будут считать запрет сотрудникам отеля разговаривать на их родном языке, угрозы хозяев квартир пожаловаться в миграционную службу на жильцов в случае конфликтов или высказанные в какой-либо ситуации требования «говорить на английском или убираться в свою страну».

За нарушения этих правил предусмотрены штрафы до $250 тысяч.
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