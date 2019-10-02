Об этом сообщает CNN.





Таковыми являются новые правила борьбы с дискриминацией на основе иммиграционного статуса и национального происхождения.





В комиссии по правам человека заявили, что чаще всего термин «нелегальных мигрант» используется в дискриминационных целях.





Также дискриминацией будут считать запрет сотрудникам отеля разговаривать на их родном языке, угрозы хозяев квартир пожаловаться в миграционную службу на жильцов в случае конфликтов или высказанные в какой-либо ситуации требования «говорить на английском или убираться в свою страну».





За нарушения этих правил предусмотрены штрафы до $250 тысяч.