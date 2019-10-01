Милиция и родные ищут в Бобруйске 42-летнего Юрия Винникова

Фото предоставлено: ПСО «Ангел»





Мужчина живет на улице Ульяновской, 49, в Бобруйске, но в тот день находился по месту своей регистрации — на улице Бахарова, 195.





В понедельник, 9 сентября, примерно в 12.00, он должен был уйти оттуда на работу, но на месте не появился. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.





Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы рыжие, носит очки. Был одет: джинсы темно-синие, майка темно-синяя в черную и зеленую полоски, ветровка (на рукавах белые лампасы) и мокасины рыжего цвета.





Всех, кто владеет информацией о пропавшем мужчине, просят сообщить по номерам телефонов ПСО «Ангел»: 7733 (для всех мобильных операторов), 8 (033) 666-60-33 или 8 (033) 666-68-56. Либо в милицию на общий 102.



