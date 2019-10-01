«Минский след» и невероятная биография бойфренда Кети Топурии

Солистка А’Studio встречается с 35-летним уроженцем Беларуси, который был в центре внимания белорусских СМИ около двух лет назад.

33-летняя Кети Топурия опубликовала в сети фото, на котором тайный возлюбленный целует ее. «Я тебя люблю», — подписала снимок певица.





Как сообщает Super, новый бойфренд звезды — Лев Деньгов, глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИД РФ и Госдуме, помощник главы Чеченской республики и, по совместительству, предприниматель: «Ему 35 лет, у него есть работа в международных отношениях и банановый бизнес».





За подтверждением информации о романе с Деньговым к Топурия обратилось издание Peopletalk . Певица сказала: «Ну, какие комментарии. Я подтвердила, да, информацию. У меня все хорошо, я влюблена и верю очень в эти отношения».





До этого мужчина был дважды женат. От первого брака у мужчины есть сын Леонид. Второй женой Деньгова была Ирина Рак.





— В три месяца ей сделали прививку, и после этого что-то пошло не так. После этого она не смогла восстановиться и прожила еще девять месяцев. Когда родилась дочь, муж был рядом, все было хорошо, но когда он узнал, что она, возможно, умрет, то просто этого не выдержал и бросил. Мы жили в Минске, а потом уехали в Монако. Он достаточно обеспеченный человек, и эти проблемы были ему не нужны. Он отправил меня из Монако в Минск, и, пока я летела, поменял все замки, — рассказывала Рак в шоу «Давай поженимся».





Уточняется, что настоящее имя Льва Деньгова — Павел Гузбанд, он из Минска. 14 лет назад мужчина был участником белорусского бойз-бенда «Арбат». Вскоре он покинул группу из-за разногласий с командой.





В 2007-м в Минске можно было видеть билборды с изображением молодого человека. Как писала тогда «Салiдарнасць», бизнесмен и солист группы «Арбат» Павел Гузбанд — в рекламе строительного портала.





Спустя чуть более 10 лет мужчина появился перед белорусскими СМИ в новом амплуа. Как Лев Деньгов, глава контактной группы по Ливии при МИД Российской Федерации и Госдуме, помощник главы Чеченской Республики, который вывез из плена в Ливии последнего из белорусских граждан Вячеслава Качуру, а до этого помог освободить белорусских медиков.









— Наконец-то, слава Богу, закончилась эта тяжелая операция. Мы с Вячеславом еще не так давно сидели и беседовали об этом — что дай Бог этот момент наступит — это мы делали в Триполи, — говорил Деньгов в минском аэропорту в феврале 2018-го. — Благодаря усилиям Рамзана Ахматовича в первую очередь, контактной группы, МИДа России, МИДа Беларуси. Хотел бы особо отметить слаженную работу Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.





Фото Надежда Бужан, TUT.BY





Вскоре на TUT.BY появилось большое интервью, в котором уроженец Беларуси рассказал о том, как и для чего создавалась эта контактная группа по Ливии:





— Проводим анализ обстановки в стране, общаемся с представителями официальной власти, разбираемся, кто есть кто. Где правительство, где национальная армия, где представители независимых структур или оппозиции. И сегодня мы работаем со всеми сторонами конфликта. Откуда такой интерес к Беларуси? Я питаю к ней теплые чувства как к союзному государству и как к исторической родине.



