Сразу семь слонов убили в центральной Шри-Ланке

Об этом сообщает сайт The Mirror.









В числе убитых животных оказалась беременная слониха. Слоненок одной из жертв отчаянно пытался вернуть к жизни убитую мать.









Печальный момент попал на видео.





Ветеринары готовы провести вскрытие из-за опасений, что животные могли быть отравлены. Предположительно, слонов убивают жители близлежащей деревни, недовольные тем, что животные вторгаются на их территорию и вытаптывают посевы.





В настоящее время на Шри-Ланке насчитывается около 5,5 тыс. слонов.





По словам экологов, убийство семи из них - серьезный удар по популяции.









Слониха вынашивает слоненка 22 месяца и обычно между беременностями проходит от четырех до пяти лет.





Слоны вторгаются на территорию деревень из-за того, что дома местных жителей построены на пути их внутренней миграции. Обычно эти животные проходят более 19 километров за день в поисках пищи.





Теперь, когда они встречают на своем пути дома, они вламываются в деревни и натыкаются на посевы.



