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Сразу семь слонов убили в центральной Шри-Ланке

В полиции сообщили, что тела четырех слонов были обнаружены 27 сентября в лесу около Сигирии - охраняемого ЮНЕСКО заповедника, еще трех нашли в субботу.

Об этом сообщает сайт The Mirror.


В числе убитых животных оказалась беременная слониха. Слоненок одной из жертв отчаянно пытался вернуть к жизни убитую мать.


Печальный момент попал на видео.

Ветеринары готовы провести вскрытие из-за опасений, что животные могли быть отравлены. Предположительно, слонов убивают жители близлежащей деревни, недовольные тем, что животные вторгаются на их территорию и вытаптывают посевы.

В настоящее время на Шри-Ланке насчитывается около 5,5 тыс. слонов.

По словам экологов, убийство семи из них - серьезный удар по популяции.


Слониха вынашивает слоненка 22 месяца и обычно между беременностями проходит от четырех до пяти лет.

Слоны вторгаются на территорию деревень из-за того, что дома местных жителей построены на пути их внутренней миграции. Обычно эти животные проходят более 19 километров за день в поисках пищи.

Теперь, когда они встречают на своем пути дома, они вламываются в деревни и натыкаются на посевы.
ru.oxu.az
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