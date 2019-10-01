Саад Харири женат, у него есть трое детей, REUTERS / Aziz Taher

Все было законно

Согласно судебным документам из ЮАР, оказавшимся в распоряжении New York Times, это произошло после их встречи на роскошном курорте на Сейшельских островах, где у политика и модели завязались «романтические отношения», пишет nv.ua . 43-летний Харири на тот момент не занимал пост премьер-министра, но возглавлял суннитскую мусульманскую партию Движение за будущее. Он также уже был женат и имел троих детей.









Издание отмечает, что, по видимому, переведя миллионы долларов модели Кэндис ван дер Мерве, Харири не нарушил никаких ливанских или южноафриканских законов. Он также был достаточно богат, чтобы иметь возможность сделать такой подарок, — в 2013 году журнал Forbes оценил его активы в $1,9 млрд. Большая часть этого имущества досталась Сааду Харири после смерти его отца Рафика Харири, убитого в Бейруте в 2005 году.





С тех пор Харири-младший стал одной из самых известных политических фигур в Ливане. Он часто совершает государственные визиты в Париж, Вашингтон и Эр-Рияд и выступает за прозападную политику. Деньги Кэндис ван дер Мерве он отправил в перерыве между двумя сроками на должности премьер-министра.





Харири не стал отвечать на вопросы о его отношениях с моделью и о подарках, которые он ей делал.





Перед их встречей девушка рекламировала энергетические напитки и снималась для календаря в купальнике, но ее годовой доход никогда не превышал $5400.

Подозрительные южноафриканские налоговики

После того, как в мае 2013 года на счету Кэндис ван дер Мерве неожиданно появилось почти $15,3 млн у финансовых и налоговых органов ЮАР возникли подозрения по поводу происхождения этой суммы.





Модель настаивала, что деньги были подарком без каких-либо условий, который, по законам ЮАР, не облагается налогами, и сообщила, что получила их от Харири.





«Люблю тебя, мой Саад :)», — написала она в адресованном ему электронном письме, в котором также отправила данные своего банковского счета, чтобы он мог перевести деньги.

Налоговые органы посчитали ее заявление о том, что деньги ей подарили, неправдоподобным. Они подозревали, что средства были предназначены для ее отца, Гари ван дер Мерве. Последний является бизнесменом и неоднократно участвовал в судебных разбирательствах с налоговыми органами из-за своих собственных деловых операций. Власти взыскали подоходный налог с этих денег и заморозили активы.









Согласно судебным документам, после этого Харири отправил Кэндис ван дер Мерве еще $1 млн, чтобы помочь покрыть юридические расходы и расходы на жилье.

На что были потрачены деньги

Во время суда Кэндис ван дер Мерве рассказала, что в 2012 году, когда ей было 19, ее завербовали для поездки на эксклюзивный курорт на Сейшельских островах под названием The Plantation Club, который «посещали одни из самых богатых частных лиц в мире».





По ее словам, модели летали туда «для того, чтобы придать ощущение гламура и исключительности». При этом у них изымали паспорта и запрещали фотографировать. Кэндис ван дер Мерве летала на этот курорт несколько раз: первые два раза в эконом-классе, а затем в первом или бизнес-классе.





Во время одной из таких поездок в марте 2013 года она рассказала друзьям, что ее «машиной мечты» была Audi R8. После возвращения домой она попала в ДТП, в котором ее машина и мобильный телефон были повреждены.





Вскоре ей позвонили из автосалона, чтобы она забрала новую Audi R8 Spyder, которая была оплачена и зарегистрирована на ее имя. Она также получила два новых мобильных телефона, в том числе один с международным роумингом, и Land Rover Evoque. Стоимость обоих автомобилей — более $250 тысяч. Эта сумма была добавлена к ее налоговой накладной, однако адвокаты девушки утверждали, что автомобили тоже являются подарком от «чрезвычайно зажиточного джентльмена с Ближнего Востока».





Когда правительственные следователи выясняли происхождение денег, в банке им сообщили, что отправитель и получательница являются парой и сейчас находятся на Сейшельских островах.





Кэндис ван дер Мерве потратила $10 млн из полученных от Харири денег на покупку недвижимости, в частности дома в престижном районе Фресне в Кейптауне с открытым бассейном и видом на океан. Она также одолжила $2,7 миллиона компании, занимающейся операциями с недвижимостью, с которой был связан ее отец, и совершила еще несколько сделок. После этого на ее счету осталось $537 тысяч.

Иск против налоговиков на $65 млн

В 2016 году Кэндис ван дер Мерве заключила соглашение с налоговыми органами, которое она обжаловала в 2018 году. Суд отказался пересмотреть это дело в августе 2019 года.





В январе модель предъявила иск государственным чиновникам о возмещении ущерба в размере $65 миллионов. В 2019 году из-за иска о роли Харири в этом деле стало известно публично.





В иске Кэндис ван дер Мерве утверждает, что ей пришлось продать дом, потому что замораживание активов не позволило ей оплачивать его содержание. Кроме того, она заявила, что судебные дела и связанная с ними публичность нанесли непоправимый ущерб ее карьере и привели к разрыву ее связи с Харири.





«Отношения истицы с г-ном Харири были прекращены, что привело к потере финансовых выгод, которые она могла бы получить от этих отношений, если бы они могли продолжаться без внешнего вмешательства», — говорится в иске.



