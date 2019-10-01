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В Витебске поймали фальшивомонетчиков

Витебскими правоохранителями задержаны трое жителей областного центра, которые подозреваются в изготовлении и реализации фальшивок, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.


"На счету задержанных минимум 6 фактов сбыта поддельных купюр достоинством 20 рублей. Оперативники полагают, что за плечами криминального трио могли быть еще подобные факты", - заявили в ОИОС.

По информации ведомства, как правило, преступники рассчитывались фальшивками на объектах уличной торговли и на рынках, когда осуществляли незначительные покупки. 


"Правоохранители обращаются ко всем, кто узнал людей на изображенных снимках. Если они пытались сбыть вам купюры достоинством 20 белорусских рублей, то обратитесь в милицию по телефону 102. Анонимность гарантируется",  - добавили в ОИОС.
interfax.by
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