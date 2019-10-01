Нилеш Сахай





Боевик "Отряд", работа над которым в Беларуси началась 23 сентября, - это крупный коммерческий проект международного масштаба, где национальная киностудия выступает в роли генерального подрядчика съемок и максимально задействована в процессе, рассказал генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский.









"Это серьезный, дорогой и сложнопостановочный проект. В съемках задействованы большие силы киностудии, в том числе значительная команда наших специалистов - от режиссеров-постановщиков и операторов до костюмеров и техгруппы. Привлечены сторонние подрядчики в лице военнослужащих, военная техника, вертолеты, самолеты. Работает и большая группа белорусских каскадеров, - пояснил он. - Приехали к нам инвесторы из Индии и других стран. За месяц нужно снять большой объем, поэтому съемки идут не по восемь часов, а по 14-16".





По словам Владимира Карачевского, индийский проект интересен и важен как с точки зрения экономики, так и международных контактов и дальнейшей перспективы. "Для нас съемки этого фильма - большое событие, потому что кинематографисты из Индии к нам еще ни разу не приезжали. Это первая проба, мы открываем друг друга. И видим, что есть большой интерес как у индийских кинематографистов, так и у белорусских, - добавил он. - Мы рассчитываем, что в следующем году эта же компания приедет к нам с новым проектом. Кроме того, планируем презентовать нашу киностудию в декабре в Мумбаи. Таким образом, мы продвигаем страну и надеемся, что в дальнейшем снимем совместную белорусско-индийскую картину".









Кинокомпании двух стран вели переговоры о сотрудничестве на протяжении нескольких лет. Ускорил этот процесс почетный консул Беларуси в Мумбаи Лалит Чокани, который загорелся идеей показать Беларусь своим соотечественникам через национальный фильм. И, как отметил временный поверенный в делах Индии в Беларуси Вишав Пал, съемки картины "Отряд" не только способствуют укреплению культурных связей между странами, но и в будущем его просмотр будет содействовать увеличению потока туристов из Индии в Беларусь. "Я был во многих странах мира, но Беларусь - это нечто особенное. Здесь любое место, какое бы ни сняли, даже не выезжая из города, красивое. И его стоит показать, - сказал он. - Режиссер блокбастера Нилеш Сахай - первый в своем роде, но я думаю, что за ним и другие поедут в Беларусь".





К слову, перед тем как привезти свою команду для создания двухчасового боевика о мужчине из отряда специального назначения, который спасает маленькую девочку, Нилеш Сахай четыре раза побывал на всех съемочных площадках Беларуси.





По сюжету главные герои - Бим и Ариа - профессиональные солдаты, которые вместе со спецотрядом должны спасти 7-летнюю Мими. У каждого персонажа своя история, которую покажут в начале фильма. Кстати, не обойдется лента без романтической линии и традиционных индийских танцев - их также исполнят белорусы.









"В фильме я отличный парень и военный специального назначения. Моя задача - спасти девочку, которую держит в заложниках армия, состоящая из солдат разных стран, - рассказал актер-новичок Ринзинг Дензонгпа, который сегодня отметил свое 30-летие. - Дедушка этой девочки был ученым, открывшим формулу для создания универсального солдата, который внезапно пропал, и учения провалились. Но враги хотят захватить эти разработки, для этого пытаются найти внучку ученого, чтобы затем обменять ее на формулу".





Директор спецэффектов Вишал Талкар подчеркнул, что удивлять зрителей будут необычными сценами. "В картине очень много взрывов, пожаров, трюков. Например, в Беларуси снимем сцену, в которой человек будет перепрыгивать из одного вертолета в другой, сегодня сняли взрыв башни с добавлением спецэффектов", - рассказал он.









Съемки индийского фильма "Отряд" на "Беларусьфильме" продлятся до 25 октября. Выход боевика на большие экраны Индии и Европы запланирован на апрель 2020 года.





Фото Оксаны Манчук



