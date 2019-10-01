Какие изменения ждут белорусов с 1 октября

На что следует обратить внимание — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

Что вырастет в цене?

С 1 октября дороже станет сахар. За один килограмм нужно будет заплатить от 1,5 рубля — такова минимальная розничная цена, установленная постановлением МАРТ.





Дороже станут некоторые виды сигарет, включая табачные изделия компаний «Табак-инвест» и «Беларусьторг». За пачку определенных видов нужно будет заплатить на 5 копеек больше.









Для белорусов, не занятых в экономике, станут действовать экономически обоснованные тарифы на отопление, газо- и теплоснабжение. Ранее, с 1 января 2019 года, для этой категории граждан был введен полный тариф на горячее водоснабжение. В среднем для одного не занятого в экономике плательщика сумма платежей за ЖКУ возрастет на 21,15 рубля.

Как изменятся комиссии в банках?

Обладатели карточек «Беларусбанка» с 1 октября будут платить комиссию (2,5 % от суммы) за снятие наличных в банкоматах ОАО «Белинвестбанк». Размер минимальной платы за снятие наличности составит 3 доллара или 3 евро, 3 белорусских рубля или 110 российских. Держатели карт «Беларусбанка» смогут без комиссии снимать деньги в банкоматах самого банка, а также банков-партнеров — ОАО «БПС-Сбербанк» и ОАО «Белагропромбанк».





Также с 1 октября вводятся новые тарифы в перечень вознаграждений для физических лиц при обслуживании в «Белгазпромбанке».

Кому не потребуются лицензии?

С 1 октября не потребуется оформление лицензии на проведение диагностики и лечения животных, экономическую деятельность, связанную с контролем за радиоактивным загрязнением, охрану организациями своих работников и имущества, а также торговлю средствами противопожарной защиты.





Существенно упрощены требования к деятельности в сфере медицинских услуг, нерегулярных автомобильных перевозок и психологической помощи, а также для производителей бытовых услуг (например, спа, изготовления и ремонта ювелирных изделий и др.)

Как будут работать фирмы по трудоустройству за границей?

Агентства, которые предлагают белорусам трудоустройство за границей, теперь могут не согласовывать свои объявления с МВД, однако требование получить лицензию на такого рода деятельность сохраняется.

Как и чем будут прививать от гриппа?

Кампания по вакцинации от гриппа в Беларуси стартует в октябре. Бесплатно будут прививать детей от 6 месяцев до 3 лет, малышей и взрослых с хроническими заболеваниями, лиц с иммуносупрессией, граждан старше 65 лет, беременных и другие категории белорусов. Использовать станут российский препарат «Гриппол плюс». Для вакцинации на платной основе в республике допущены вакцины «Ваксигрип» (Франция), «Инфлювак» (Нидерланды) и «Ваксигрип Тетра» (Франция).



